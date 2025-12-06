美國出售IBCS系統給丹麥 軍政界盛傳：下一個出售對象就是台灣

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府昨天宣佈出售IBCS(整合式作戰指揮系統)給丹麥，協助丹麥整合並強化防空戰力，這也是繼美國陸軍與駐韓美軍丶波蘭之後，第三個使用IBCS系統的國家部隊，軍政界今天盛傳，為協助我國打造「台灣之盾」防空網，美方下一個宣佈同意出售IBCS系統的國家，極有可能就是台灣。

根據國家安全合作局(DSCA)最新公告，美批准價值30億美元(約新台幣938.6億)的「間接火力防護能力」(IFPC)及指管系統，包括24套可攜帶18枚AIM-9X飛彈容量的全彈藥彈匣(AUR-M)、8套IFPC發射器；另外還有2套哨兵雷達及整合式作戰指揮系統(IBCS)、2套IBCS作戰指揮中心、2套IBCS協同作戰環境系統和6套IBCS中繼站。該軍售還包括IFPC的相關彈藥裝填車、通訊設備、技術、後勤和訓練等服務。

廣告 廣告

波蘭則是在2023年9月獲美方宣佈同意出售IBCS(整合式作戰指揮系統)，當時的項目主要包含93套「IBCS作戰指揮中心」(Engagement Operation Center, EOC)、175具「IBCS整合火力控制網路」(Intergrated Fire Control Network, IFCN)以及IBCS軟體開發、測試與技術支援服務等，合約總金額來到40億美元(約新台幣1282億)。

軍政界人士今天指出，由於台美雙方已有先期討論並且達成共識，從美方的訊息透露，美方下一個準備出售IBCS系統的國家，極有可能就是台灣，由於各國對IBCS系統需求的裝備項目及數量並不一致，但台灣主要是要藉由IBCS系統來整合美製愛國者二型與三型飛彈丶台灣國造天弓二型與三型以及四型飛彈，加上挪威與美國聯合開發的NASAMS飛彈系統，以及各飛彈系統配的雷達系統，預估IBCS系統的需求金額也將達到千億元台幣的規模。

總統賴清德是在國慶演說宣布打造「台灣之盾」(T-Dome)，國防部在推動1.25兆元的軍購特別預算中，如何打造「台灣之盾」也成為重點項目。「台灣之盾」要防禦丶攔截丶摧毀的對象，是敵方的彈道飛彈丶巡弋飛彈丶高速戰機丶中長程火箭及中大型無人機，因此要打造多空層的防禦網，整合現有及即將新購的武器系統分別在各個空層進行防衛作戰。

國防部也曾向立法院表示，持續籌購新式防空武器，並整合現有自製、外購等防空系統(shooters)，以自動化C5ISR，鏈結各式雷達等高效能感知裝備(sensors)，融匯為多sensor搭配多shooter的擊殺網。

【看原文連結】

更多自由時報報導

丹麥版「台灣之盾」 IFPC獲美准售 破千億含IBCS整合作戰系統

賴總統點將》獲白沙屯媽祖庇佑 陳俊源中將還曾當過「點主官」

（圖多）機步333旅「龍泉營區」今落成啟用 新營區原來長這樣

美軍爆重大誤擊！巡洋艦誤把F/A-18當胡塞飛彈打下來 飛官險死

