美國出手攻擊伊朗會怎樣？BBC揭7種可能情境

▲美國總統川普（Donald Trump）28日在社群平台發文，聲稱一支龐大的艦隊正駛向伊朗，警告伊朗「時間不多」，儘快坐上談判桌。圖為美軍F-15E戰鬥機。（圖／翻攝自美軍中央司令部的X）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）28日在社群平台發文，聲稱一支龐大的艦隊正駛向伊朗，警告伊朗「時間不多」，儘快坐上談判桌。目前看來美國已經準備好在幾天內對伊朗發動攻擊，中東局勢一觸即發。對此，《BBC》也分析川普出手攻擊伊朗後的7種可能情景，並揭露恐釀最大危機的劇本。

《BBC》報導預測的美伊戰爭7種可能情境如下：

1.具針對性的手術式打擊 推動政權民主交替

美軍針對伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的軍事據點進行精準打擊，最大限度減少平民傷亡，本已虛弱的伊朗政權遭推翻，朝民主政體過渡，伊朗得以重新融入西方國際社會。

廣告 廣告

這是一個最樂觀、或者說是過分樂觀的設想，因為從過去伊拉克和利比亞的例子來看，外在軍事干預並沒有帶來平穩的民主過渡。

2.伊朗政權得以存續 但軟化其政策

這大致可以稱為「委內瑞拉模式」，在美國迅速而有力的軍事打擊後，委內瑞拉政府並未垮台，但其政策有所調整與緩和。以伊朗的情境而言，或許意味著伊朗將減少對其外圍民兵組織的支持，停止或縮減其國內的核武和彈道飛彈計劃，並放鬆對國內示威的鎮壓。

不過，伊朗神權政府高層長年拒絕變革，如今是否能夠改變路線非常讓人懷疑。

3.伊朗政權垮台 軍政府統治取而代之

在美國發動攻擊後，現行的伊朗政權垮台，但是會出現一個新的軍政府取而代之進行統治。

《BBC》報導指出，許多人認為這是最有可能出現的結果，雖然多年來持續的抗議行動削弱其統治基礎，但伊朗體制內仍然存在一個龐大且無所不在的「深層國家」，對盡可能安全維持現狀有著既得利益。

4.伊朗發動報復 攻擊美軍及其鄰國

伊朗當局已誓言要對美國的任何攻擊進行報復，雖然無法與美國海軍和空軍的強大實力相匹敵，但伊朗仍然可以動用其彈道飛彈和無人機進行反擊，美軍在中東有許多軍事據點可能成為攻擊目標，且伊朗也可能攻擊任何他認為與美國襲擊有牽連的國家，像是約旦。

伊朗周邊許多阿拉伯鄰國都是美國的盟友，他們現在非常緊張不安，擔心美國的任何軍事行動最終帶來的後果會反噬到鄰國身上。

5.伊朗在海灣布水雷進行報復

伊朗和阿曼之間的霍爾木茲海峽是重要的石油運輸咽喉要道，伊朗曾在1980年代兩伊戰爭時於航道上布水雷，為這條佔全球石油交易量約20％航道上造成威脅，若伊朗故技重施，勢必會對世界貿易和石油價格造成影響。

6.伊朗進行報復 非對稱打擊美國軍艦

伊朗可以發動「飽和攻擊」，向一個目標同時發射大量高爆炸性無人機和高速魚雷，如此即使是美國海軍強大的防禦系統，也有可能無法及時將其全部摧毀。這種「非對稱」戰爭手段有機會給美軍帶來風險，因為任何一艘美國軍艦沉沒，或是美軍船員的傷亡，對美國來說都是莫大的恥辱。

雖然這種情況發生機率不高，但也不是完全沒有可能。美軍科爾號驅逐艦就曾在2000年時，遭到蓋達組織爆炸小艇的自殺式攻擊，導致船身受損，船上17名水兵死亡，39傷。

7.伊朗政權崩潰 造成無盡混亂

這是周邊鄰國最大的擔憂，伊朗政權崩潰後全國爆發內戰，陷入混亂和無序中，伊朗是中東人口最多的國家，約擁有9300萬人口，若陷入長期內亂，將引發大規模人道危機和難民危機，各種民兵武裝組織四起，暴力衝突外溢。

《BBC》報導最後結論，當前最大的危險在於，川普已在伊朗邊境附近集結強大的軍事力量，他可能會認為若不採取行動就會顏面盡失，從而選擇出手，導致一場沒有明確終局、後果難以預測且可能造成嚴重破壞的戰爭就此爆發。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

又要炸伊朗？五角大廈披薩指數連2日飆高 美軍艦隊已準備好

美軍恐兵臨城下！伊朗部隊高度戒備 放話將「史無前例」回應攻擊

美軍艦隊已準備好出任務！川普嗆伊朗「時間不多了」：快回談判桌