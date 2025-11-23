美國出手？傳考慮推翻馬杜洛 空投懸賞單當「生日大禮」

美國在加勒比海地區的軍事行動持續升級。（示意圖／Pexels）





美國在加勒比海地區的軍事行動持續升級。路透社引述美國官員說法指出，華府可能對委內瑞拉展開新一波攻勢，「推翻總統馬杜洛政權」甚至是選項之一。《華盛頓郵報》也披露，白宮打算在馬杜洛生日當天，派軍機到委內瑞拉空投史無前例的5000萬美元懸賞通緝宣傳單，形同送上「特別的生日大禮」，先打心理戰。

美國海軍陸戰隊特種作戰船，在加勒比海洶湧海面進行實彈演訓；全球最大航空母艦「福特號」戰鬥群也進駐當地，要支援美方打擊包括委內瑞拉在內的中南美洲販毒活動。快艇登陸、直升機掩護，路透社引述多名美國官員指出，華府針對委國的行動即將進入新階段，目標可能直指委內瑞拉總統馬杜洛，甚至執行秘密任務。

美國司法部長邦迪（2025.08.08）：「美國司法部與國務院宣布一項歷史性的5000萬美元賞金，將提供給能協助逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的人。」

推翻馬杜洛政權，一直是川普政府的可能方案之一。白宮更打算在馬杜洛63歲生日（23日）當天，出動軍機前往卡拉卡斯空投懸賞5000萬美元（約新台幣15億6768萬元）的通緝宣傳單。這是美軍在行動前常用的心理戰術。不過馬杜洛神情輕鬆，21日仍照常參加學生活動，還跟著音樂跳舞、比愛心。委內瑞拉總統馬杜洛：「美國人民也在聆聽我的聲音。我們要對話、要和平、要尊重。」

美國在委國的軍事行動似乎一觸即發。美國聯邦航空管理局警告，民航公司飛越委內瑞拉領空有風險，至少六家航空公司，包括智利南美航空、哥倫比亞與葡萄牙航空，都已取消從委內瑞拉出發的航班。戰雲密布，全球都繃緊神經。

