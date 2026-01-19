美國出手 ! 攔截解放軍反潛「獵殺神器」 南非學院涉暗助對付美軍潛艇

美國司法部近日宣布，已成功攔截並扣押兩套原定自南非運往中國、供中國人民解放軍使用的「任務機組訓練器」（Mission Crew Trainer, MCT）。 圖:翻攝自X帳號@ryankakiucha

[Newtalk新聞] 美國司法部近日宣布，已成功攔截並扣押兩套原定自南非運往中國、供中國人民解放軍使用的「任務機組訓練器」（Mission Crew Trainer, MCT）。美方指控，相關設備非法整合美國製軟體與國防技術資料，目的在於協助解放軍強化反潛作戰能力，特別是提升對美軍潛艇的定位與追蹤能力，已正式向法院提起沒收訴訟。

據《中央社》報導，司法部 15 日發布的書面聲明，這批訓練設備由「南非測試飛行學院」（Test Flying Academy of South Africa, TFASA）設計與製造，並於運往中國途中遭到美方掌控與攔截。相關單位指出，設備於新加坡轉運期間被鎖定，經過法律程序後，已於今年 1 月運返美國並完成扣押。

司法部指出，任務機組訓練器屬於可移動式軍事訓練設備，可用於模擬操作機載預警與控制系統，以及反潛作戰飛機。法院文件顯示，該設備的設計高度仿照美國波音公司製造的 P-8A「海神式」海上巡邏機，核心用途即為反潛作戰訓練。

調查資料顯示，TFASA 內部將此計畫稱為「艾格爾計畫」（Project Elgar），團隊成員包括多名曾接受北約體系反潛作戰訓練的前軍事飛行員。美方認定，相關設備與軟體在製造過程中非法使用受出口管制的美國國防技術與資料，違反美國出口管制與國家安全法規。

司法部指出，任務機組訓練器屬於可移動式軍事訓練設備，可用於模擬操作機載預警與控制系統，以及反潛作戰飛機。 圖:翻攝美國司法部FB

事實上，美國早已關注 TFASA 的活動。2023 年 6 月，美國商務部以「利用西方及北約資源為中國軍事飛行員提供訓練」為由，將 TFASA 及其多家子公司列入「實體清單」。法院文件亦指出，TFASA 於 2003 年在南非政府支持下成立，初衷即在於促進與中國的軍事與航空合作，並長期於南非及中國設置訓練與測試設施。

司法部助理部長艾森伯格（John Eisenberg）在聲明中表示，TFASA 表面上以民用飛行訓練學院作為掩護，實際上卻成為中國空軍與海軍的重要支援管道，將北約的航空專業知識、作戰經驗及受管制技術，直接轉移給解放軍，對美國國家安全構成威脅。

值得注意的是，這起沒收行動公布之際，中國、俄羅斯與伊朗正於南非周邊海域展開為期一週的聯合海軍演習。美方強調，此次跨國執法行動，目的在於阻止受管制軍事技術持續外流，並防範解放軍及其協力者對美國與盟友安全造成進一步風險。

近年來，南非飛行學校協助訓練中國軍方人員的問題，已引發多國關注。2022 年底，澳洲警方曾搜查 TFASA 營運長在澳洲的住所；英國與澳洲亦相繼宣布，將取締前軍事飛行員參與訓練中國軍方的行為，英國並計畫修法，以防堵相關中介機構持續運作。

