美國出「金招」搶非洲關鍵礦產 中國壟斷優勢面臨威脅

美國出招與中國搶非洲銅礦。圖為2025年4月2日墨西哥市工廠生產銅纜。（美聯社）



路透9日報導，美國為了短期內確保礦物供應無虞，正透過承購協議和國家支持的基金，與中國搶貨，確保非洲的礦物供應商供貨。

路透社引述外交人員、企業高層和分析師的說法指出，美國現在把焦點放在辛巴威、幾內亞和剛果民主共和國（簡稱民主剛果），其中全球70%的鈷是由剛果民主共和國供應，在2024年生產約330萬立方公噸。

美國避免讓礦商投資高風險國家，選擇用承購協議和其他交易結構的方式，確保礦產逐步進入目前由中國精煉廠主導、但能與美國接軌的價值鏈，例如與瑞士大宗商品交易商Mercuria的合作，以及與剛果國營礦商Gécamines的約定。

所謂的承購指的是一個國家或一家公司有權購買一定比例的產量，條件是提供融資或其他支持。

非營利組織NRGI高級分析師斯庫菲德（Thomas Scurfield ）向路透表示，已經看到美國正在重塑非洲的礦產流動方向，「美國正在用錢來支持其說法，但在規模和速度上是否能與中國匹敵，仍有待觀察」。

路透指出，南非礦業博覽會（ Indaba ）本週即將在開普敦登場，預計美國跟中國都將會尋求敲定新的合約，而美國將會試探其礦產聯盟的國家官員的態度。

目前最顯著的改變是剛果國營礦物商Gécamines，今年將會將其騰克豐古魯姆（Tenke Fungurume）礦場出產的10萬公噸銅礦運給美國買家。Gécamines在2023年與中國洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（CMOC Group, 簡稱：洛陽鉬業）重新協議後，獲得了比較大的銷售權。

美國動用財力搶礦 避免經營風險

不過美國想要的不只是銅。「上海有色網」（Shanghai Metals Market）分析師蕭文浩 （Xiao Wenhao，音譯）表示，中國的鈷供應鏈也面臨風險，因為剛果的出口限制與不斷擴大的美國-民主剛果的合作有所牴觸。

此外，總部位於倫敦的Pensana也放棄了在英國稀土精煉廠的計畫，原計畫是使用安哥拉礦山提供的原料，並將該項目轉移到美國，因為美國提供了更有利的激勵措施和價格保證。

顧問公司「化險集團」（Control Risks）分析師羅吉特（Vincent Rouget）表示，「美國動用的是金融實力，而非工業實力」。他解釋，透過承購和貿易管道，美國可以重新把剛果的礦產提供給美國買家，而不用承擔在民主剛果經營礦場的政治或營運風險。

不過，目前中國公司仍控制剛果許多大型的銅和鈷資產，包括騰克豐古魯姆（Tenke Fungurume）及卡莫阿—卡庫拉（Kamoa-Kakula）礦山，過去10多年來，都將大部分的產量提供給中國精煉廠。

剛果民主除了銅跟鈷，也開始供應鋅、鍺和鎵。根據新的承購協議，Gécamines成為最大的鋅供應商，也是鍺和鎵濃縮物的主要買家。該公司最近第一次出口本地提煉的鍺礦。

