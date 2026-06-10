美國列支持軍企名單 環時：精準囊括中國新質生產力

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（中央社台北10日電）美國戰爭部昨將阿里巴巴、比亞迪等中國大型企業列入支持中國軍方的實體名單。多間企業於港股中午收市時發表聲明，認為美方缺乏正當依據。中國環球時報則發表社評指出，美國精準囊括了大批中國高端製造與新興科技領域的龍頭企業，越來越像中國新質生產力的一張「光榮榜」。

環球時報社評指出，這份「涉軍黑名單」的荒唐之處，首先在於其認定標準的隨意性和邏輯的混亂。一家電商平台、一家搜尋引擎、一家新能源車企，跟「軍事」八竿子打不著，只因在人工智慧、雲計算或電池技術領域有所建樹，就被扣上「支持中國軍方」或「威脅美國國家安全」的帽子。

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社評稱，此次五角大樓列出的清單，幾乎覆蓋了人工智慧、新能源汽車、無人系統、航空航太、雲計算和半導體等所有戰略性新興產業，囊括了中國前沿科技領域一大批龍頭企業。這說明華盛頓盯上的不是哪一家單獨的中國科創企業，而是將「整個中國技術視為戰略競爭領域」。

被列入黑名單的比亞迪昨發表聲明，由於該集團既不是中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，公司認為將公司列入名單並無正當理由。據指出，被列入中國軍工企業名單不會影響集團正常開展業務，不會影響集團與任何人進行業務往來。

阿里巴巴發表聲明稱，將其納入中國軍工企業名單是一個錯誤。將阿里巴巴集團列入該名單並無任何依據。阿里巴巴集團並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。對於任何試圖歪曲公司形象的行為，公司將採取一切可行的法律行動。

藥明康德也發表聲明指出，美國將該公司列入更新版名單的認定，以及該認定的所謂依據，顯然是錯誤的，藥明康德將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。（編輯：朱建陵/周慧盈）1150610