美國制裁俄國石油讓台灣等大戶不敢買 俄出口亞洲石腦油恐降3成



路透社28日報導，由於美國制裁俄羅斯主要石油製造商，給包括台灣、印度和委內瑞拉在內的主要買家帶來壓力，俄羅斯1月對亞洲的石腦油出口預計下降，一些煉油廠已經停產，庫存量激增。

石腦油（naphtha）是一種輕質石油產品，主要用途為化工原料或工業用途，它是乙烯、丙烯等烯烴的主要來源，這些烯烴進一步用來生產如聚乙烯、聚丙烯等塑膠，也可以製造合成纖維。在油漆、清潔劑或化工工業中，石腦油可用作溶劑或稀釋劑。

顧忌美國制裁俄國 石腦油難出口亞洲

報導指出，台灣與印度這兩個俄羅斯石腦油的重要買家也在12月大幅減少進口，原因是生產商俄羅斯石油（Rosneft）與路克石油（Lukoil）受到美國制裁。

由於顧忌美方制裁，俄羅斯石油買家更加謹慎，導致俄商將石腦油儲存在船上或國外倉庫中，以便日後重新出口，而目的地往往不為人知。航運消息來源的資料顯示，截至1月22日，12月自俄羅斯港口裝載、約35萬噸石腦油的油輪顯示目的地為新加坡；而其他裝載超過32萬噸的油輪則未申報最終目的地。貿易商表示，12月裝載的一些貨物仍然滯留在海上。

能源諮詢公司FGE的液化天然氣部門全球主任艾希拉夫（Armaan Ashraf）表示：「今年，在購買受制裁貨物時，每個人都會格外謹慎」，這意味著「合法的」重質全餾分石腦油（heavy full-range naphtha）價格將上升，或者俄羅斯出貨的折扣幅度將擴大。

制裁與戰爭導致停展 出口量恐減3成

俄羅斯通常每月出口140萬至150萬噸石腦油，但由於黑海土普塞（Tuapse）煉油廠和南部塔曼港口因多次遭烏克蘭無人機攻擊而關閉維修，出口量正在下降。市場消息人士稱，土普塞煉油廠每月出口約15萬至20萬噸石腦油，該廠於12月31日停產，還需要一個月才能恢復正常生產。

航運消息人士提供的初步數據顯示，俄羅斯對亞洲的石腦油出口量在1月份可能降至約60萬噸，低於去年12月的約80萬噸。根據3家新加坡交易商的初步估計，今年1月與2月，亞洲自俄羅斯進口的石腦油可能降至70萬至80萬噸，較2025年前10個月每月平均的100萬至120萬噸減少約30%。

委內瑞拉此前停止進口俄羅斯石腦油，一些油輪在美國總統川普於12月中旬對所有駛往委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖後，紛紛掉頭返航。貿易商表示，去年6月至12月期間，俄羅斯平均每月向委內瑞拉供應10萬噸石腦油。

