美國制裁俄石油公司後 印度國有合資公司停止採購俄石油

印度國有合資煉油企業「HPCL-米塔爾能源公司」(HPCL-Mittal Energy)表示，在美國總統川普(Donald Trump)對俄羅斯2家最大的石油公司實施制裁後，該公司已停止採購俄羅斯原油。

川普今年8月將印度輸美商品關稅提高至50%，導致華府和新德里的關係急劇惡化。美國官員指責印度採購打折的俄羅斯石油，助長莫斯科對烏克蘭的侵略戰爭。

川普表示，作為可能達成的美印貿易協議的一部分，印度總理莫迪(Narendra Modi)已同意削減俄羅斯石油進口。但新德里方面尚未證實這項說法。

HPCL-米塔爾能源公司在一項聲明中宣布，已「決定暫停進一步購買俄羅斯原油」。該公司是印度鋼鐵大亨米塔(Lakshmi Nivas Mittal)與國營企業印度斯坦石油公司(HPCL)的合資企業。

這項在29日發布的聲明指出，由於美國、歐盟和英國「近期宣布對從俄羅斯進口原油實施新限制」，因而作出這項決定。聲明還補充說：「HMEL的業務活動符合印度政府和能源安全政策。」

採購俄羅斯石油最多的印度公司是「信實工業公司」(Reliance Industries Ltd)，這家私人企業上週表示，正在評估華府的限制措施，以及歐盟本週宣布的制裁措施的影響。歐盟的新限制措施包括，在2026年底前全面禁止進口俄羅斯液化天然氣(LNG)。

印度是世界上最大的原油進口國之一，其超過85%的石油需求依賴外國供應商。

新德里傳統上依賴中東產油國，但自2022年俄烏戰爭爆發後，印度開始以極低的售價購買俄羅斯原油。(編輯：許嘉芫)

