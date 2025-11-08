美國制裁奏效 俄羅斯石油收入暴跌27%

俄羅斯石油遭到痛擊。 圖：翻攝自維基百科 by A.Savin CC BY-SA 3.0

[Newtalk新聞] 俄羅斯財政部昨（7）日公佈的官方數據顯示，莫斯科10月份的石油和天然氣稅收收入為8,886億盧布（約新台幣3407.6億元），相較於去年10月的1.2兆盧布（約新台幣4601.79億元），暴跌27%。

《商業內幕》（Business）報導，這次大幅下降是由於原油價格疲軟、盧布走強以及西方因俄羅斯入侵烏克蘭而加強制裁所致。

2025年前10個月，俄羅斯石油和天然氣收入總計7.5兆盧布（約新台幣2.88兆元），相較於去年同期的9.5兆盧布（約新台幣3.64兆元），銳減2兆盧布（約新台幣7700億元），降幅21%。

廣告 廣告

報導指出，這種壓力預計還會加劇。 10月下旬，美國財政部對俄羅斯最大的兩家石油公司——俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油公司（Lukoil）的金融部門實施了制裁。這兩家公司合計日產量約300萬桶，幾乎佔俄羅斯海運石油出口總量的一半。

儘管最初人們擔心新的限制措施可能會收緊全球供應並推高油價，但在最初的短暫上漲之後，市場基本上對此不以為意。

美國西德州中質原油期貨價格在每桶60美元左右，而國際布蘭特原油價格徘徊在每桶64美元附近——由於供應充足和需求疲軟，今年以來兩者的價格均下跌了約15%。

儘管俄羅斯已成功透過「影子船隊」、非西方保險和非美元支付系統轉移了大部分原油，但根據美國最新的制裁措施，買家仍可能面臨日益增長的合規風險。

報導指出，盧布走強、原油價格疲軟以及西方的壓力，已令克里姆林宮的軍事開支捉襟見肘。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台灣副總統首在歐洲議會發表演說！蕭美琴：台海和平攸關全球穩定

無視美國新一輪制裁 北韓強硬回嗆「奉陪倒底」：華府的劇本註定失敗