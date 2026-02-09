美國制裁衝擊能源 古巴暫停向航空公司提供加油服務

一名歐洲航空公司官員8日表示，古巴已向航空業者示警，受到美國攻擊委內瑞拉引發的能源危機影響，古巴將暫停供應航空燃油一個月。

這位要求匿名的官員告訴法新社，古巴已告知在這個共產主義島國營運的航空公司，古巴從9日起將耗盡燃油，他們將無法在古巴加油。

這項警告主要影響到美國、西班牙、巴拿馬和墨西哥的航空公司。截至目前，還沒有任何航空公司公開說明將如何因應這個情況，這可能在短期內造成航線、航班和飛行時間表的改變。

廣告 廣告

在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，哈瓦那正受到美國下令禁止委內瑞拉運送到古巴的衝擊。

這位官員引述古巴航空人士的話說，從古巴起飛的長途飛機如今必須在離境後，停留某地補充燃油。

法國航空(Air France)表示，他們的飛機將在加勒比海的其他地區加油。

古巴政府6日宣布因應能源危機的緊急措施，包括國營企業每週工作4天、以及燃油銷售設限。這些節省燃油的措施還包括省份之間的巴士與火車減班、並且關閉旅遊設施。

此外，學校將會縮減上課時間，大學也會放寬學生到學校上課的要求。