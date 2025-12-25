美國制裁5名網路監管人士！歐盟強烈譴責簽證禁令

前法國財長、前歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）。（圖／達志／美聯社）

歐盟、法國及德國於美東時間24日譴責美國對5名歐洲人士實施的簽證禁令，這些人士長期致力於打擊網路仇恨言論與假訊息。此舉被視為美國總統川普（Donald Trump）政府對其跨大西洋盟友的最新1起施壓行動。

根據美國公共外交事務次卿羅傑斯（Sarah Rogers）的說法，華盛頓於23日對5位歐洲公民實施簽證禁令，其中包括前法國財長、前歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）；英美非營利非政府組織公司「打擊數位仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）的英國籍執行長艾哈邁德（Imran Ahmed）；英國非營利組織「全球假訊息指數」（Global Disinformation Index）的共同創辦人梅爾福德（Clare Melford）；德國非營利有限責任公司「HateAid」的霍登貝格（Anna-Lena von Hodenberg）與巴隆（Josephine Ballon）。

美方指控這些人士試圖審查言論自由，或以繁重的監管措施不公平地針對美國科技巨頭。對此，在布魯塞爾、巴黎與柏林，多位高層官員譴責美國的簽證禁令，並為歐洲自行立法規範外國企業在本地營運的權利辯護。

歐盟執委會（European Commission）1名發言人表示，歐盟「強烈譴責美國的決定」，並補充稱：「言論自由是歐洲的基本權利，也是整個民主世界與美國共享的核心價值。」該發言人表示，歐盟將向華盛頓尋求解釋，但也強調，歐盟可以針對這些「毫無正當性的措施」作出「迅速且果斷的回應。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日走訪法國各地時也警告，假訊息對民主制度構成的危險。他表示已與布雷東通話，並感謝對方的努力與貢獻。他在社群平台X上發文表示：「我們不會放棄，我們將捍衛歐洲的獨立與歐洲人民的自由。」

據悉，布雷東曾在2019年至2024年間擔任歐盟內部市場專員，是歐盟《數位服務法案》（Digital Services Act，DSA）的主要設計者之一。這項具里程碑意義的立法旨在提升網路安全，要求科技巨頭加強打擊非法內容，包括仇恨言論與兒童性剝削影像。

然而，《數位服務法案》引發川普政府的不滿。美方指控歐盟在打擊仇恨言論、錯誤資訊與假訊息的過程中，對言論自由施加「不當」限制，並認為該法不公平地針對美國科技企業與美國公民。

本月稍早，布魯塞爾對億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X處以1億2千萬歐元罰款，理由是該平台違反網路內容規範，此舉徹底激怒了川普政府。

馬斯克與布雷東也長期在網路上針鋒相對，馬斯克曾稱布雷東為「歐洲的暴君」（the tyrant of Europe）。身為此次制裁中最具知名度的人物，布雷頓則在X上發文回應：「麥卡錫主義的獵巫行動又回來了嗎？」

與此同時，德國司法部則表示，霍登貝格與巴隆這2名德國行動者獲得政府的「支持與聲援」，並稱對她們實施簽證禁令「不可接受」，同時指出「HateAid」長期協助遭受非法數位仇恨言論侵害的民眾，「任何將此描述為審查制度的說法，都是對我們憲政體制的曲解。我們希望在德國與歐洲數位空間中遵循的規則，不是由華盛頓決定。」

英國政府則表示，將持續致力於維護言論自由。英國政府發言人在聲明中指出：「雖然每個國家都有權制定自身的簽證規則，但我們支持相關法律與機構，確保網路免於最具傷害性的內容。」

「全球假訊息指數」的1名發言人則形容這些簽證禁令是「對言論自由的威權式攻擊，也是政府審查制度的嚴重行徑」，「川普政府再次動用整個聯邦政府的力量，恐嚇、審查並噤聲他們不同意的聲音。今天的行動既不道德、也不合法，更違背美國的立國價值。」

據悉，布雷東並非第1位遭川普政府制裁的法國人士。去年8月，華盛頓制裁了法國法官吉盧（Nicolas Yann Guillou）。該名法官現任荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）法官，美國制裁理由包括該法院針對以色列領導人的行動，以及過去決定調查美國官員的案件。

報導補充，此次的簽證禁令標誌著美國再度升級對歐洲的施壓力道。華盛頓方面認為，歐洲因防衛能力薄弱、無法有效處理移民問題、官僚過度管制，以及對極右翼和民族主義輿論的「審查」（以阻止它們掌權），這個區域聯盟對世界來說正迅速變得無足輕重。

此舉發生在美國新版《國家安全戰略》文件發布數週後。該文件警告，歐洲正面臨「文明被抹除」（civilizational erasure）的風險，若不進行路線修正，將難以繼續成為美國可靠的盟友。

這份文件以及川普政府高層官員的其他言論，包括副總統范斯（JD Vance）今年2月在德國慕尼黑（Munich）發表的1場震撼性演說，已徹底顛覆二戰後跨大西洋夥伴之間的既有假設，也促使歐洲各國開始正視1項迫切的課題：降低對美國科技與國防的依賴。

