美國前國防官員投書：台灣軍事支出已增加 華府應給予支持

前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（圖）、瑞特納投書，認為美國協助台灣，是有利於美國的合理行為。(圖片來源/總統府FB)

《華盛頓郵報》12月1日刊登兩位前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）、瑞特納（Ely Ratner）的投書。2人讚揚台灣擴編國防預算，以前所未有的認真與專注，積極提升自我防衛能力。

他們認為，台灣不能也不應孤軍奮戰，美國協助台灣不是做慈善事業，而是有利於美國的合理行為。目前，台灣在打造嚇阻的盾牌，美國必須繼續扮演核心支援角色，與台灣站在一起。

美國總統川普第一任期的國防部印太安全事務助理部長薛瑞福與拜登政府時期的國防部印太安全事務助理部長瑞特納的投書開頭說：「華盛頓常有人說，台灣沒有認真對待國防，軍費開支太少，行動太遲緩，而且過度依賴其他國家。這種觀點甚至被用來為美國削減對台灣安全的支持辯護。」

台灣的軍事支出已經增加

薛瑞福和瑞特納為台灣辯護說：「身為拜登和川普第一任期內負責印太安全事務的前國防部助理部長，我們都曾敦促台北採取更迫切的行動。現在我們可以自信地說，以上普遍的看法逐漸過時。」

在多年穩定成長的基礎上，台灣的軍事支出已經大幅增加。台灣新的常規和專案國防預算組合將使軍事總支出的占比超過GDP的5%，其中「核心國防」占3.3%，「國防相關」項目占2.1%。賴清德總統的政府表示，這只是底線，而非上限，預計未來幾年將繼續成長。

新增的軍事支出的用途與總額同樣重要。透過合理的人員、訓練和武器配置，台灣可以幫助遏制，並在必要時阻止中國解放軍的侵略。

新預算著眼於長期存在的弱點，優先發展小型、機動性強且殺傷力高的系統，以優化非對稱防禦，包括無人機、網路化防空系統、機動火箭炮和反艦飛彈。

這些投資將有助於台灣做出貢獻，美國印太司令部司令帕帕羅海軍上將想像共軍攻台時台海成為「人間煉獄」的景象，打造一個擁擠和致命的戰場。

無人系統已改變現代戰爭的模式

台北也吸取烏克蘭的重要經驗教訓，在烏克蘭，無人系統已經改變現代戰爭的模式。台灣國防部意識到，他們需要大量的無人機，並且必須擺脫對中國供應鏈的依賴。因此，台灣政府正在大力投資國內的生產和研發能力，以大規模、快速地部署性能卓越且價格合理的無人機。

同時，台灣也必須應對來自中共解放軍的日常脅迫。中國船艦和飛機幾乎不間斷侵入台灣週邊地區，在台灣島周圍形成一種“新常態”，解放軍似乎可以肆無忌憚行動。正如一位台灣官員所說，想像著「諾曼地登陸日與日常對抗」，台灣被迫要投資於支持非對稱防禦戰略，以應對潛在入侵的系統，還要投資應對日常挑釁所需的常規飛機、艦船和感測器。儘管台灣應傾向於全面部署非對稱的防禦能力，但是如果忽視眼前共軍的挑釁行為，只會招致更多挑釁。

同樣重要的是，台北正在投資建立國家韌性，這是一種關鍵的威懾手段。中國的征服計畫基於一個假設：台灣民眾在共軍侵略壓力下將迅速崩潰。

而台灣正努力證明事實將恰恰相反。台灣政府提議在網路安全、儲備關鍵資源和保護基礎設施等領域投入超過5億美元。一個做好堅韌不拔、奮戰到底的社會，是北京難以輕易征服的。

美國協助台灣並非慈善事業

這一切並非易事。立法院必須批准這些投資案，台灣的國防機構也必須繼續改革訓練、維護和運作部隊的方式。全社會韌性必須繼續從口號走向實踐，但方向是明確的：台灣正在以前所未有的認真和專注態度採取行動。

美國總統川普政府敦促台北增加國防支出的做法是正確的。但台灣不能也不應該獨自面對挑戰；畢竟，中國的經濟規模大約是台灣的20倍。

正因如此，美國必須繼續發揮核心的支持作用。華盛頓應充分利用國會已撥付給台灣國防的資金，並與歐洲和亞洲的伙伴攜手，探索更快速向台灣提供武器裝備的創新途徑。美國工業界也應與台灣企業進行更多合作，擴大太平洋兩岸的軍火生產能力。

美國協助台灣並非慈善事業，而是出於審慎的考量。美國對維護台海地區的和平與穩定，有著深切的利益關係，一個更強大、更具韌性的台灣能夠降低戰爭風險，並減輕美軍的危險。

正如國防部長赫格塞斯今年早些時候對亞洲防長所說：「我們的目標是防止戰爭，讓戰爭代價過高，使和平成為唯一的選擇。我們將以強大的威懾力量來實現這一目標。」

