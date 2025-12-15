美國前成人片女星弒夫「剁頭丟洗衣籃」…現場畫面嚇壞法官

國際中心／綜合報導

美國一名前成人電影女星黛文·邁克爾斯（Devon Michaels，47歲）被控殺害前夫喬納森·威利特（Jonathan Willette），不僅將其斬首，還將丟在社區的垃圾桶裡，並以化學藥劑溶屍；更離譜的是，邁克爾斯在犯案後，竟然嫁給了死者的兒子德維爾‧威利特（Deviere Willette，29歲）。案件審理期間，檢察官展示現場畫面，可怕場景讓法官、陪審團都嚇壞。

根據綜合外媒報導，邁克爾斯與前夫喬納森（Jonathan Willette）於2012年結婚並育有2名子女，在2018年離婚後，她竟改嫁給「繼子」德維爾。而這起驚悚命案發生於2023年8月6日，喬納森被發現陳屍於拉斯維加斯的家中，死狀淒慘。

經警方追查，邁克爾斯被依謀殺罪嫌逮捕，在審訊過程中她曾坦承犯行，表示當時她在前夫臥室替他按摩，隨後拿起一個「類似燭台的東西」重擊前夫，之後更進一步承認，在犯案後，將喬納森的頭顱裝進洗衣籃，隨後丟棄在西北山谷住家附近的垃圾桶裡。

檢察官約翰‧喬爾達尼（John Giordani）指出，喬納森的屍體遭到斬首，且身上有嚴重的化學燒傷痕跡，並在向陪審團展示無頭屍體照片前，發出預警：「繫好安全帶，因為你們即將經歷一場驚心動魄的旅程。」果不其然，當照片一出，驚悚畫面當場讓法官、陪審團都感到反胃。

根據法院紀錄，邁克爾斯原已在2024年承認第二級謀殺罪，並面臨15年有期徒刑、可申請假釋。然而，她在今年7月出庭時，卻突然情緒激動且當庭翻供，表示：「我其實能證明我清白，也不會放棄證明自己無罪的機會。」法官最終準許其撤銷認罪，案件再度進入陪審團審理階段。

檢方調查發現，邁克爾斯因前夫喬納森獲得2個孩子的單獨監護權，長期對其懷恨在心進而犯案，但由於凶器和頭顱至今仍未找到，讓邁克爾斯的辯護團隊抓到機會，採取「體格差異」作為辯護策略。

邁克爾斯的律師羅伯特‧德拉斯科維奇（Robert Draskovich）在結案陳詞中質疑，邁克爾斯的體型嬌小，根本沒有足夠的力氣將威利特這樣體型的成年男性斬首，更質問陪審團：「凶器的證據在哪裡？我們不知道那是何時發生的，她沒有動手。」

此外，邁克爾斯辯護律師甚至試圖將嫌疑指向死者的兒子德維爾，暗示他才是兇手，但德維爾在庭上作證時，堅決否認弒父，且沒有任何監視器或通聯記錄顯示他涉案。

儘管辯方極力反駁，但由14人組成的陪審團在聽取雙方證詞與檢視證據後，最終採信檢方說法，裁定邁克爾斯一級謀殺罪名成立，相關刑罰仍待審判。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

