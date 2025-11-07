美國前眾議長佩洛西宣布後年退休：美媒稱「時代終結」特朗普批其為「國家負擔」

美國眾議院前議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi，裴洛西）宣布從國會退休，結束了她數十年來成為美國政壇最有影響力人物之一的職業生涯。

佩洛西在週四發布的一段影片訊息中表示，她將不會在2027年1月任期結束時尋求連任國會議員。

這標誌著一位傳奇政治生涯的終結：85歲的佩洛西成為美國首位女性眾議院議長，並從2003年至2023年領導民主黨在眾議院的勢力。

她在訊息中說：「我們創造了歷史，我們取得了進展。」

「我們一直引領潮流，而現在我們必須繼續如此，透過全力參與我們的民主，並為我們珍視的美國理想而戰。」

佩洛西又補充道：「展望未來，我對我深愛的城市傳達的訊息是：舊金山，認識你自己的力量。」

佩洛西於1987年以47歲之齡首次當選國會議員，代表舊金山參政，並迅速竄升黨內階梯。

2007年，她獲黨內選為眾議院議長，成為首位女性擔任此職。她任職至2011年，當時民主黨失去眾議院控制權，之後於2019年至2023年重返議長寶座。

眾議院議長是美國憲法中明確規定的唯一國會職位，在副總統之後，是總統繼任順序的第二位。

佩洛西在特朗普的總統第一任任期內，曾直接挑戰他，最著名的是在於他背後撕毀其國情咨文副本。 [Getty Images]

裴洛西在其漫長的國會山莊的生涯中，扮演關鍵角色，推動或阻礙多位總統的議程。

她廣受讚譽，因為成功推動前總統巴拉克·奧巴馬的標誌性醫療保健立法，以及喬·拜登總統任內處理基礎設施和氣候變遷的法案。

不過，佩洛西在特朗普總統的第一任任期內曾直接挑戰他，最著名的是在他背後撕毀其國情咨文副本。

到那時，她已成為共和黨憤怒的焦點——在他們眼中，她代表著推動大筆支出、激進平台的加州菁英。

她領導了對特朗普的兩次彈劾行動——首次是在2019年，針對其與烏克蘭的交易。特朗普被指控施壓烏克蘭挖掘對拜登的不利資訊，並以軍事援助為籌碼。特朗普後來在共和黨控制的參議院被判無罪。

第二次是在2021年，眾議院指控特朗普煽動支持者在白宮外發表演說，導致國會大廈——美國國會的所在地——於1月6日遭攻擊。這項努力最終失敗，特朗普再次被判無罪。

[President Office, Taiwan (R.O.C.)]

週四，當被問及佩洛西退休時，特朗普稱她是「邪惡的女人」。

「我很高興她退休。我認為她退休對國家做了巨大貢獻，」他在橢圓形辦公室對記者表示。

「我認為她一直是國家的巨大負擔。」特朗普說。

在特朗普第一任期結束後，佩洛西與前總統拜登合作，儘管票數差距微弱，仍成功推動拜登的大部分立法議程在眾議院獲得通過。

不到兩年時間，眾議院民主黨人就推動通過了新冠疫情救濟法案、兩黨共同支持的基礎設施建設支出方案、數萬億美元的環境和社會支出計劃，以及保護同性婚姻的法案。

2022年，紐約州眾議員哈基姆·傑弗里斯（Hakeem Jeffries）接替她成為眾議院民主黨領袖。

離開議長職位後，佩洛西仍維持重大政治影響力。最近，她在加州推動通過第50號提案——一項州重劃選區努力，該提案旨在重新劃分選區，以期在2026年中期選舉中將五個眾議院席位轉為民主黨所有。

分析：知名對華鷹派 訪台行一度引發台海戰爭疑慮

BBC中文記者 呂嘉鴻

佩洛西長期以來被視為對華鷹派，尤其以其強硬的人權立場聞名。

2022年8月2日至8月3日，佩洛西在擔任第52任眾議院議長任內率團訪問台北，作為其亞洲之行的一部分。她成為1979年美國與中華民國斷交以來，第二位於任內訪台的美國聯邦眾議院議長，也是美國聯邦政府執政黨籍首位訪台的國會議長。

抵台後，她與彼時台灣總統蔡英文及副總統（現任總統）賴清德及在野黨人士碰面，但在之前已經引發美國國內及國際政治風暴。北京對她的訪台行表達激烈的反對，並在她離台之後迅速啟動規模最大的「圍台軍事演習」。

事實上，美方內部傳出拜登總統對此行有所保留，而她的批評者甚至包括美國自由派媒體《紐約時報》，該報發表評論指責她的做法為動盪的台海增添不安，批評她不顧風險，只為塑造個人歷史定位。

然而，台灣官方及民間熱切歡迎她的到訪，當時台灣民調顯示逾半民眾支持她率團訪台，佩洛西所到之處受到高調歡迎，她本人也與在台灣居住的「六四」事件學生領袖吾爾開希及香港銅鑼灣書店店主林榮基會面。

針對外界抨擊她是美中關係的破壞者，佩洛西女士在2023年接受BBC中文採訪時回應說，她不在乎這些「瑣碎的批評者」，並強調向台灣表達支持至關重要。

眾所周知，裴洛西曾在1989年「六四」事件後不久訪北京，1991年她甚至在天安門廣場前拉起橫幅標語，表達對中國人權的關注。自此，她成為美國政壇對中國人權問題最強硬的批評者之一，也被稱為對華鷹派。

但裴洛西在接受BBC中文的採訪中表示，她的立場從未改變；回顧數十年與中國的往來，她對許多人因爲種種政商利益而對人權議題噤聲感到遺憾。