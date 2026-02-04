美國前第一夫人吉兒．拜登前夫涉殺妻 遭控一級謀殺

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）當局今天在新聞稿中宣布，美國前第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）的第一任丈夫，被控於去年12月下旬在德拉瓦州家中殺害妻子。

77歲、居住在威明頓市（Wilmington）的史蒂文生（William Stevenson）1970年至1975年間與吉兒．拜登有過一段婚姻。

德拉瓦州檢察長辦公室發言人哈里森（Caroline Harrison）在電話中證實，史蒂文生確實是吉兒．拜登的前夫。

根據拜登與吉兒辦公室發言人以電子郵件回覆的內容，吉兒．拜登婉拒對此發表評論。

史蒂文生昨天被捕，因一級謀殺罪遭起訴，並在無法繳交50萬美元保釋金後仍被羈押。他被控於12月28日殺害64歲的琳達．史蒂文生（Linda Stevenson）。

根據先前的新聞稿，警方當晚11時過後接獲家庭糾紛通報趕赴現場，在客廳發現一名女性失去意識，搶救無效後死亡。

根據訃聞，琳達經營記帳公司，是以家庭為重的母親與祖母，同時也是費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）球迷；訃聞中未提及其夫婿。

德拉瓦州歷時數週調查後，史蒂文生於大陪審團起訴書中被正式起訴。

目前不清楚史蒂文生是否已有委任律師。他於1970年代初期在紐瓦克創立名為「石氣球」（Stone Balloon）的知名音樂表演場地。

史蒂文生2024年接受保守派新聞媒體Newsmax訪問時曾批評吉兒．拜登，並形容兩人的離婚過程充滿爭議，稱她「怨恨」且「刻薄」。

吉兒．拜登1977年與參議員拜登結婚，拜登2021年1月至2025年1月間擔任總統。（編譯：鄭詩韻）1150204