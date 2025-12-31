美國前總統甘迺迪孫女病逝享年35歲 去年確診血癌

甘迺迪外孫女病逝。（圖／達志／美聯社）

美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）三名外孫之一、環境記者塔提亞娜．施洛斯柏格（Tatiana Schlossberg）近日不幸辭世，享年35歲。她於2024年5月被診斷出罹患急性骨髓性白血病（血癌），去年11月曾在《紐約客》雜誌發表文章，透露自身罹癌並進入臨終階段的消息。

甘迺迪圖書館基金會於本週二透過社群平台發布家屬聲明，證實她已過世。聲明中寫道：「我們美麗的塔提亞娜今晨離世，她將永遠活在我們心中。」聲明並未透露她的死因或過世地點。

廣告 廣告

作為甘迺迪長女卡羅琳（Caroline Kennedy）與愛德文．施洛斯柏格（Edwin Schlossberg）之女，塔提亞娜是甘迺迪家族的第三代成員。她過去曾任《紐約時報》科學版環境與氣候記者，2019年出版的著作〈Inconspicuous Consumption〉曾獲得美國環境記者協會頒發的「瑞秋卡森環境書籍獎」。

在《紐約客》的文章〈與血的戰鬥〉中，她分享自己接受多次化療、兩次幹細胞移植與臨床試驗的過程。她在文中提及，參與最後一次試驗時，醫師坦言可能只能幫她延命一年。

塔提亞娜是在生下第二個孩子後住院期間，由醫師發現白血球數異常，隨後確診罹患罕見基因突變型的急性骨髓性白血病，這類型通常多見於年長者。

她在文中也罕見批評家族成員、美國衛生與公共服務部長小羅伯．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）支持的部分政策，認為這些政策削減mRNA疫苗研究經費，對癌症患者如她而言極為不利。她的母親卡羅琳當時亦呼籲國會否決其任命案。

作為一位母親，塔提亞娜坦言最深的恐懼是孩子們將來不會記得她。她曾寫道：「我覺得被命運剝奪了繼續與丈夫一同生活的權利，那段生活非常美好。」

她並提到，雖然家人試圖隱藏痛苦不讓她擔心，但她每天都能感受到那份哀傷。她還說：「我這一生努力做個好人、好學生、好姊姊、好女兒，不讓媽媽擔心或生氣，現在卻讓她和整個家族承受新的悲劇，卻無能為力。」

塔提亞娜的親人包括姊姊蘿絲（Rose）與弟弟傑克（Jack Schlossberg），皆為甘迺迪的孫輩。她母親卡羅琳5歲時目睹父親在1963年遇刺，10歲時則又經歷叔叔小羅伯於1968年總統選戰期間遭刺殺。她的舅舅小約翰．甘迺迪（John F. Kennedy Jr.）則於1999年駕駛小型飛機墜海身亡，機上妻子卡洛琳與小姨子勞倫亦同時罹難。

前電視新聞主播、同為甘迺迪家族成員的瑪麗亞．施瑞佛（Maria Shriver）在社群媒體上悼念塔提亞娜，形容她「充滿光亮與幽默」，也是「堅強且勇敢的鬥士」，用文字啟發大眾守護地球。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億

解放軍「規模最大、最近」圍台軍演 美國智庫：台灣不可能贏的軍備賽

打詐祭鐵腕！新加坡修法重罰詐騙犯 最高可處24下鞭刑