美國前總統雷根長子麥可雷根辭世 生前堅定守護父親遺志

美國前總統雷根（Ronald Reagan）的長子，同時也是保守派政治評論家麥可.雷根（Michael Reagan），傳出已於當地時間1月4日辭世，享壽80歲。雷根家族基金會於6日透過社群平台X發布這項消息，稱麥可是「父親遺志的堅定守護者」，但未說明確切死因。

美國前總統雷根長子麥可.雷根傳出去世消息。（資料照／美聯社）

其妻及兩名子女也發共同聲明表示，「麥可於週日被召喚回到主的身邊，當時他的全家人都陪伴在側，」、「我們的心深深破碎，因為我們正哀悼一位對所有認識和愛他的人而言都意義非凡的男人。」

麥可.雷根是網路媒體《極限新聞》（Newsmax）的特約評論員，以主持「麥可.雷根秀」（The Michael Reagan Show）廣播節目聞名。他於1945年出生，出生數小時後即被雷根和他當時的妻子、演員珍.懷曼（Jane Wyman）收養。

年輕時期的麥可追隨父母的腳步，在亞利桑那州立大學和洛杉磯谷學院就讀後，投身演藝事業，曾參演包括《獵鷹莊園》（Falcon Crest）等電視節目。此外，他擔任保守派電台談話節目主持人近二十年，討論政治與文化議題。

麥可在曾自傳中坦承自己經歷了艱難的童年，包括接受被收養的事實及信仰歷程。2016年，他出版《我父親教我的課》（Lessons My Father Taught Me），詳述作為雷根之子成長過程中所學到的人生教訓。

據美聯社報導，麥可.雷根一生致力於慈善事業，曾利用快艇競賽為青少年糖尿病研究基金會、囊腫性纖維化基金會及自由女神像修復基金會籌款。他也曾擔任混合根源基金會（Mixed Roots Foundation）諮詢委員會成員，該基金會專注於美國及全球的寄養與收養服務。

同時，身為雷根遺產基金會（Reagan Legacy Foundation）主席，麥可也致力維護其父親的政治遺志，繼續推進其理念。

