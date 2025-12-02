美國前高層官員投書《華郵》 挺台灣國防特別預算
美國國防政策重量級前官員，包括前國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）與薛瑞福（Randall Schriver） 近日以「誰能保護台灣免於中國威脅？現在有了新的答案為題投書《華盛頓郵報》，表態支持台灣政府提出的國防特別預算，呼籲華府應以更積極態度協助台灣強化自我防衛能力並與台灣站在一起。
拉特納與薛瑞福指出，賴政府宣布的國防特別預算是一項具指標意義的承諾，更關鍵的是，台灣政府明確表示這一筆預算是「底線，而非上限」，顯示未來幾年仍將持續提高軍事投資。他們認為，這種政策態度與行動上的展現，正在改變華府過去「台灣不夠重視國防」的刻板印象。
文章提到，長期以來，美國政治與安全社群普遍認為台灣「花費過少、行動過慢、過度依賴外國協助」。然而，兩位前官員認為這種認知正迅速過時。他們指出，近年台灣政府已展現前所未見的認真與專注，尤其在強化防衛韌性、提升軍備生產、調整作戰概念與投資不對稱戰力等方向上，均出現明顯加速。
其中，台灣國防部從俄烏戰爭中汲取的教訓，更被視為轉捩點。兩人認為台灣正深刻理解「無人機在現代戰場的關鍵性」，並積極發展本土無人機研發與量產能力，藉以降低對中國主導供應鏈的依賴，這將是提升防衛韌性的核心工程之一。
不過，兩位官員也提醒，這些努力仍需「持續的政治推動」。除了等待立法院審議與通過相關預算外，全面的國防改革仍需穩步前行，包括部隊訓練、後備戰力、國土防衛體系、全社會防衛韌性等面向，都必須同步強化。他們強調，這些政策方向若能落實，將使台灣的嚇阻力更具可信度。
文章也從美國角度提出建議，呼籲華府應「充分運用國會已經撥付的資金」，加速對台軍事協助，同時與歐洲及亞洲盟友展開合作，探索「更具創意」的方式以提升軍備交付效率。他們認為，在面對區域威脅升高的情勢下，台美與民主國家應形成更緊密的供應鏈與安全合作網絡。
文章最後總結指出，台灣正展現出「前所未見的認真與專注」。從國防特別預算、軍事改革到全社會韌性建構，都展現出台灣對自我防衛的高度承擔。台灣現在正在打造防護網（shield），而華府應該與台灣站在一起。
