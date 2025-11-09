美國前AV女星涉「斬首男友」 嫁禍與她亂倫的死者兒子

美國前AV女星涉「斬首男友」。（示意圖／翻攝自pexels）

美國內華達州日前爆出駭人命案。47歲的前成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），被控於2023年殘忍斬首其男友暨兩名子女的父親威利特（Johnathan Willette），並涉嫌與對方的兒子（繼子）陷入亂倫關係。此案本週在拉斯維加斯開庭審理，吸引全美媒體關注。

根據外媒《8 News Now》與《鏡報》報導，檢方指出，麥可斯於2023年8月7日在亨德森市（Henderson）殺害46歲的威利特，並疑似以化學物質毀屍滅跡。警方在現場發現被毀壞的屍體，但至今仍未尋獲死者的頭顱或凶器。

更令人震驚的是，麥可斯與死者的成年兒子迪維爾（Deviere Willette）長年有染，甚至於2021年「秘密結婚」，使她同時成為威利特的情人與兒媳婦，兩人還共同撫養麥可斯與死者所生的兩名年幼女兒。檢方指出，這段錯綜複雜的關係，是整起命案的核心動機。

案發後，警方於2023年8月15日逮捕麥可斯。她最初承認二級謀殺罪，依協議可望服刑15年後假釋。不過在2025年夏天的量刑聽證會上，她突然情緒激動，當庭表示「我沒有殺他」，並要求撤回認罪。她堅稱自己被冤枉：「我知道家人都不相信我，但我真的能證明清白，我會一直努力下去。」

主審法官認為其認罪是「自願且明知」的行為，駁回請求，案件因此轉為一級謀殺審判。檢方也展示了犯罪現場照片，並指控麥可斯為了與繼子及兩名子女共組新家庭，決心除掉威利特。檢察官對陪審團表示：「她所想要的未來，只有當威利特不在這個世界上時才可能實現。」

辯護律師則提出截然不同的說法，指真正的兇手可能是兒子迪維爾本人。他聲稱，迪維爾曾因父親準備搬回與麥可斯同住而感到憤怒，因為那意味著他將失去家與妻子。

辯方更出示麥可斯與迪維爾自2016年起互傳的親密照片與訊息，指出兩人關係早已非比尋常。根據證詞，案發前幾天，麥可斯還曾怒斥迪維爾「是個騙子與背叛者」，要求離婚。

不過警方從未將迪維爾列為嫌疑人，並指出沒有手機或監視影像證據顯示他出現在案發現場。檢方也透露，迪維爾曾接受測謊時，顯示對「是否涉入命案」的問題有強烈生理反應。

根據調查，麥可斯涉嫌在行兇後將威利特的頭顱帶離現場，丟棄於其位於拉斯維加斯的住家垃圾桶中，可能已被垃圾車清運至掩埋場。令人匪夷所思的是，在命案發生前後，麥可斯還因另一項「虐童罪」接受審理，並於案發兩天後被判一年緩刑。法院已下令此案不得在謀殺審判中提及。

目前，案件仍在審理中。檢方預計傳喚多名證人，包括迪維爾本人，而陪審團將決定這起震驚社會的「亂倫弒親案」最終真相。

