美國前NASCAR車手墜機罹難 一家四口與友人共7人喪命

前賽車手畢佛（Greg Biffle）搭飛機罹難。（圖／達志／美聯社）

美國北卡羅來納州史戴茲維爾（Statesville）18日上午發生一起嚴重空難，一架商務噴射機自地方機場起飛後不久即嘗試返航時墜毀，機上7人全數罹難，包括55歲的退役NASCAR知名車手葛雷格比福爾（Greg Biffle）與其妻小，震驚體壇。

據《美聯社》報導，北卡州公路巡警與家屬共同聲明指出，比福爾與妻子克莉絲蒂娜（Cristina）、子女萊德（Ryder）與艾瑪（Emma）當時皆在機上，另3名死者為丹尼斯達頓（Dennis Dutton）、其子傑克（Jack）與比福爾的友人克雷格沃茲沃斯（Craig Wadsworth）。該架1981年製造的賽斯納C550雙引擎商務機於當地時間上午10時自史戴茲維爾地方機場起飛，原定前往佛羅里達州，卻在多雲細雨的天候下失事墜落，撞地後起火燃燒。

廣告 廣告

事故現場鄰近高爾夫球場，目擊者驚呼飛機高度異常低落，甚至嚇得臥倒地面。消防與聯邦運輸安全委員會（NTSB）已展開調查，初步尚未釐清飛機為何返航及墜毀原因。該架飛機登記於比福爾經營的公司名下。

比福爾生前戰績輝煌，在NASCAR三大系列賽共奪得逾50場冠軍，包括19場盃賽勝利。他於2000年拿下卡車系列賽總冠軍，2002年則稱霸Xfinity系列賽。NASCAR官方發聲明哀悼表示：「比福爾不只是冠軍車手，更是賽車界深受敬重的成員，他的熱情、正直與對粉絲的投入將永留人心。」

墜機事件也令國會人士與地方社群深感痛惜。北卡州共和黨籍聯邦眾議員理查哈德森（Richard Hudson）表示，僅數週前，克莉絲蒂娜才聯絡他，希望協助牙買加的救災事務，「這就是比福爾一家人所代表的精神」。

根據資料，沃茲沃斯曾是NASCAR相關工作人員，與比福爾熟識，生前也常協助救援任務。其室友表示，沃茲沃斯「總是樂於助人，從不說『不』」。

據NTSB統計，截至2025年12月，美國共調查1,331起各類飛航事故，規模從小型雙座機至大型商業班機皆有。2025年全球重大空難包括美國華盛頓州67人罹難的飛機與直升機相撞事故、印度260死的空難與俄羅斯遠東墜機共48人死亡事件；另有UPS貨機在肯塔基州墜毀，造成14人喪生，其中11人為地面人員。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

TikTok售出了！由美國3大投資團主導營運

風俗店冰箱驚見嬰屍！「頭裝塑膠袋」冷凍 22歲嫩媽認：用美工刀切的

第一次出軌在婚禮後一小時！女子揭丈夫13次偷吃紀錄 「我有證據」選擇離婚