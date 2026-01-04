美國剛推翻馬杜洛政權！北韓今年首次試射飛彈 專家分析背後訊息

南韓聯合參謀本部今天（4日）上午宣布，北韓向東海海域發射多枚彈道飛彈。（示意圖／達志／美聯社）

南韓聯合參謀本部今天（4日）上午宣布，北韓向東海海域發射多枚彈道飛彈。此次行動正值南韓總統李在明訪問中國之際，與中國國家主席習近平就「韓半島非核化」等議題舉行高峰會。此外，美國才剛透過軍事行動推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。專家分析，北韓可能藉此向美國傳達「我們與他國不同」的訊息。

韓聯社報導，聯合參謀本部表示，飛彈於上午7時50分左右自平壤近郊朝東北方向發射，飛行約900公里，最終落入日本與俄羅斯之間的東海海域。日本防衛省則表示，疑似北韓發射的彈道飛彈數量為2枚。目前，韓美2國正對飛彈的精確規格進行分析。

廣告 廣告

南韓軍方判斷，此次發射飛彈屬於短程彈道飛彈KN-23系列，亦被稱為「北韓版伊斯坎德爾」。綜合飛行射程與軌跡分析，外界推測此次飛彈可能搭載極音速滑翔體（HGV）外形彈頭，即所謂的極音速飛彈「火星－11馬」。

報導指出，這是北韓今年首次發射彈道飛彈，也是自去年11月7日以來，約相隔2個月的第3次飛彈試射。在李在明政府任內，這也是第3次北韓彈道飛彈發射。發射時間與李在明抵達中國展開國是訪問時間吻合，被外界視為北韓藉此刷存在感，也可能對即將舉行的韓中領袖會談發出政治訊號。

此外，分析人士指出，這次試射也可能受到委內瑞拉總統馬杜羅遭美國軍事行動推翻的影響。北韓與委內瑞拉同樣與美國敵對，但北韓藉此展示其具備與美國抗衡的軍事能力，強調自身不同於被推翻的馬杜洛政權。

駐韓美軍表示，這次發射並未對美軍人員、領土或盟國造成即時威脅，美方將持續堅定維護本土與區域盟友防衛。聯合參謀本部指出，韓美情報部門已持續追蹤發射動向，並與美日緊密共享相關情報，我軍在穩固的韓美聯合防衛態勢下，保持對任何挑釁的即時回應能力與警戒準備。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道

A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉 非官方數據暗示地緣衝突升級