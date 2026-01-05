美國副總統范斯住家遇襲 警方逮捕砸窗男子

美國副總統范斯。路透社



美國副總統范斯（JD Vance）位於俄亥俄州的住宅週一（5日）清晨遭到襲擊。負責保護元首與官員安全的美國特勤局表示，已經逮捕做案男子，范斯家的窗戶被砸破。

特勤局發言人古列米（Anthony Guglielmi）在發給美聯社的一份電子郵件聲明中指出，該名男子於午夜過後不久，被部署在范斯宅邸的特勤人員拘捕。目前尚未公布該男子的姓名。

根據兩名不願具名的執法官員透露，特勤局人員在午夜左右聽到范斯位於辛辛那提市中心以東的住所，傳出巨大響聲，隨後發現一名男子持鐵鎚打破窗戶並企圖進入屋內。其中一名官員進一步表示，該男子在進入住宅車道的過程中，還破壞了一輛特勤局的車輛。

古列米指出，這棟位於核桃山（Walnut Hills）社區的住宅事發時空無一人，范斯及其家人當時並不在俄亥俄州。

他表示，特勤局正與辛辛那提警察局及美國檢察官辦公室協調，目前正在審核起訴。范斯辦公室則將相關問題轉由特勤局回應，並表示副總統一家人已經返回華府。

案發地點核桃山是辛辛那提市最古老的社區之一，境內擁有多處歷史遺跡，包括著名廢奴主義作家、《湯姆叔叔的小屋》作者比徹·斯托夫人（Harriet Beecher Stowe）的故居。

