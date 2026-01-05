美國副總統范斯住處遭砸窗破壞 警深夜逮捕1嫌犯拘留中

美國副總統范斯（JD Vance）位於俄亥俄州辛辛那提的住所傳出遭人攻擊，警方已逮捕1名嫌疑人。（圖／達志／美聯社）

美國副總統范斯（JD Vance）位於俄亥俄州的私人住所，日前深夜發生破壞事件。美國警方證實，已逮捕一名男嫌疑人並將其拘留，相關單位正進一步調查事件動機與是否涉及特定目標。

根據外媒《CNN》報導，美國警方指出，這起事件發生於美國當地時間5日午夜過後不久，一名成年男子涉嫌在范斯名下位於辛辛那提的住宅外，做出破壞房屋的行為，其中包括砸毀多扇窗戶。該名男子身分尚未公布，目前已被警方控制，而嫌疑人未進入屋內。警方強調，所幸案發當時范斯及其家人並不在俄亥俄州，無人受傷。

據當地媒體捕捉到的畫面，范斯住宅窗戶明顯受損，現場留有遭破壞痕跡。美國特勤局發言人表示，已與辛辛那提警方及美國聯邦檢察官辦公室合作，針對是否提出指控進行審慎評估。

報導中提到，一名聯邦執法官員透露，執法單位正釐清該名男子是否刻意針對副總統本人或其家人行動。白宮方面則表示，已接獲相關通報。此案件目前仍在調查中，相關單位尚未對嫌犯動機或背景作出最終定論。

