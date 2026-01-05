美國剷除馬杜洛還不夠？委國內政部長卡貝略才是「隱藏版」大咖

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普下令攻擊委內瑞拉，同時逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子，將他們活抓至紐約受審。川普自誇這是場「震撼且強而有力」的行動，但也為這個石油資源豐富的國家留下了權力不確定性。

從馬杜洛被抓後，副總統羅德里格斯等人現身發言的情況，可窺見馬杜洛權力核心，是誰掌有政商利益。其中內政部長卡貝略可能就是隱藏版的「魔王」。

副總統羅德里格斯已就任代總統

根據CNN最新報導，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已正式就任代總統。

路透4日報導指，川普3日表示，羅德里格斯接任臨時總統並與國務卿盧比歐通話，讓外界猜測，羅德里格斯正是掌控政府高層的強大核心集團成員之一。

羅德里格斯3日便在國營電視台上，身旁站著她的兄長、國民議會議長豪爾賀（Jorge Rodríguez），以及內政部長卡貝略（Diosdado Cabello）與國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino López）。羅德里格斯當時稱，馬杜洛仍然是委內瑞拉唯一的總統。

美軍甚至還「複製」馬杜洛的安全屋模擬突襲，讓馬杜洛完全沒有時間躲進安全室，很快就落入美軍手中。（圖／翻攝自白宮X）

報導指，這次聯合露面顯示，與馬杜洛共享權力的這個集團，至少目前仍保持團結。

川普3日也關上了與反對派領袖、諾貝爾獎得主馬查多（María Corina Machado）合作的大門。她被視為馬杜洛最有力的對手，但川普表示，她在國內並沒有支持基礎。

解密委內瑞拉掌權小圈圈

十多年來，委內瑞拉的實權一直掌握在一小撮高階官員手中。分析人士與官員表示，這套體系依賴於龐大的忠誠網絡與安全機構，並由貪腐與監控所支撐。

在這個核心圈子內，存在著文人與軍方之間的權力平衡。每位成員都有各自的利益與庇護網絡。目前，羅德里格斯及其兄長代表文人派；帕德里諾與卡貝略則代表軍方派系。

羅德里格斯及其兄長代表權力核心的文人派。（圖／翻攝自X平台 @Argenpoirot）

委內瑞拉權力核心分文人與軍人，帕德里諾（圖）與卡貝略則代表軍方派系。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouseIce）

根據多名現任與前任美國官員、委內瑞拉與美國的軍事分析師，以及為委內瑞拉反對派提供諮詢的安全顧問的說法，這種權力結構使得瓦解現行政府，遠比單純移除馬杜洛來得複雜。

一名曾參與委內瑞拉刑事調查的前美國官員表示：「你可以移除委內瑞拉政府的任何棋子，但要真正產生效果，必須在不同層級動到多個角色。」

內政部長卡貝略是隱藏版「魔王」

目前權力中心的焦點與未知因素都圍繞著內政部長卡貝略。他對軍方與文人反情報機構都具有影響力，而這些機構長期進行大規模的國內監控。

委內瑞拉內政部長卡貝略對軍方與文人反情報機構都具有影響力。（圖／翻攝自X平台 @BenHopper）

委內瑞拉軍事戰略家加西亞（Jose Garcia）表示：「焦點現在落在卡貝略身上，因為他是這個政權中最具意識形態色彩、最暴力、也最不可預測的因素。」

聯合國發現，無論是文人情報機構SEBIN，還是軍事情報單位DGCIM，都曾作為國家計畫的一部分犯下反人類罪行，以鎮壓異議。路透在馬杜洛被捕前的採訪中，11名前被拘留者（其中一些曾是安全人員）描述了在DGCIM秘密拘留所遭受電擊、水刑與性虐待的經歷。

一名前DGCIM特務在 2020 年因接觸軍中異議人士而被捕、並被控叛國罪。他形容道：「他們要讓你感覺自己像一隻被關在象群籠子裡的蟑螂，讓你知道他們比你強大。」

卡貝略對武裝部隊有影響力

最近幾周，隨著美國在拉丁美洲展開數十年來最大規模的軍事集結，卡貝略多次在直播節目中下令DGCIM「去抓恐怖分子」，並警告「誰敢偏離路線，我們都會知道」。

卡貝略在3日再次於國營電視露面，身穿防彈背心、頭戴鋼盔，周圍環繞著全副武裝的警衛，重申相同的強硬言論。

報導指，卡貝略也與親政府民兵關係密切，尤其是被稱為「集體組織（colectivos）」的摩托車武裝平民團體。

卡貝略是前軍官，也是社會主義黨的重要人物。儘管帕德里諾已正式擔任國防部長超過十年，卡貝略仍對武裝部隊具有影響力。

要徹底移除政權 可能要50名軍官下台

委內瑞拉擁有多達約 2000 名將軍與海軍上將，是美國的兩倍以上。現役與退役高階軍官掌控糧食分配、原物料與國營石油公司PDVSA，數十名將軍還在私人企業董事會任職。

除了合約利益外，根據叛逃者以及現任與前任美國調查人員的說法，軍方官員也從非法貿易中獲利。

一名反對派安全顧問所整理、並與美國軍方分享的文件指出，與卡貝略和帕德里諾關係密切的指揮官，被派駐在邊境與工業重鎮的關鍵旅級單位。

這些旅不僅具有戰術重要性，也位於主要走私路線上。

一名曾為委內瑞拉高層人物辯護的律師表示：「要徹底移除這個政權，委內瑞拉軍方中大約有20到50名軍官必須下台，甚至可能更多。」

部分人或許正在考慮倒戈。該名律師透露，在馬杜洛被捕後，大約有十多名前官員與現役將軍主動聯繫，希望以提供情報換取美國方面的安全通行與法律豁免。

該名律師表示，接近卡貝略的人士表示，他目前並不打算與美國達成任何交易。

