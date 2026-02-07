美國力促3月簽和平協議！提出5月全國大選加公投 烏克蘭：不符現實

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

美國近期持續推動促成烏克蘭和俄羅斯之間的和平協議，而根據《路透社》報導，3名知情人士透露，美國與烏克蘭談判代表討論了俄羅斯與烏克蘭在今年3月達成和平協議的目標，而5名匿名消息人士也透露，據美烏談判代表正在討論的架構中，任何和平協議都必須交付烏克蘭選民進行公投，並將與全國大選同時舉行，但知情人士也表示，雙方在「領土」這一關鍵問題上缺乏共識，表示這項時程表可能會推遲。

烏克蘭基輔一棟公寓當地時間2月3日遭到俄羅斯飛彈襲擊。（圖／美聯社）

知情人士指出，隨著11月美國國會期中選舉逼近，總統川普（Donald Trump）可能會將重心轉回國內事務，到時美國高層官員將沒有足夠的時間與政治資本在和平談判上；知情人士也透露，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）領軍的美方團隊，近期在阿布達比與邁阿密的會議中也向烏方直言，最好盡快進行投票。

而消息人士也表示，美國和烏克蘭官員曾討論全國選舉和全民公投在5月舉行的可能性，但數位了解談判情況的消息人士稱，美國提出的時間表是不符合現實的，烏克蘭選務部門預估，在現有的作戰條件下，組織選舉至少需要6個月的時間，且必須修改禁止在「戒嚴法」期間投票的相關法令，成本也會相當龐大。

「美國人很著急」，一名知情人士指出，他認為投票可以在不到六個月的時間內組織起來，但這仍然需要相當長的時間；而一名消息人士補充，為了確保公投公正性，投票期間必須全面停火，但俄羅斯過去有違背停火協議的先例，「基輔的立場是在美國及其夥伴向烏克蘭提供安全保障之前，不會達成協議」，消息人士說道。

一名烏克蘭官員也強調，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對近期舉行選舉的想法持開放態度，並對自己能夠勝選充滿著信心；自川普於2025年1月上任以來，美國已多次提出要求選舉。

