美國加勒比海追緝第3艘油輪 擴大施壓委內瑞拉

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）一名美國官員今天告訴法新社，美國海岸防衛隊正在追緝另一艘據稱受到制裁的油輪。此舉顯示華府當局正在加強針對委內瑞拉重要石油產業的施壓行動。

官員表示，這艘油輪受到制裁，但補充說目前尚未登船檢查，且攔截可以採取不同形式，包括駛近或飛近可疑船隻。

美國總統川普12月16日宣布將封鎖進出委內瑞拉的「受制裁油輪」，並要求歸還據稱在這個石油資源豐富的南美洲國家被竊取的美國資產。

川普也已在加勒比海部署一支龐大的海軍艦隊，宣稱任務是打擊毒品販運，但委國卡拉卡斯當局稱這是為推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的施壓行動。

廣告 廣告

一位不願具名的美國官員在致法新社的聲明中說：「美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）正積極追緝一艘受到制裁、屬於黑暗艦隊（dark fleet），並參與委內瑞拉規避制裁活動的船隻。該船懸掛偽造旗幟，已被發布司法扣押令。」

英國海事風險管理集團Vanguard及一名美國海事安全消息人士，指認這艘船為「貝拉一號」（Bella 1），是一艘超大型油輪（VLCC）。該船去年被美國財政部列入制裁名單，財政部稱這艘船與伊朗有關。

路透社報導，根據船隻監控服務TankerTrackers.com資料，貝拉一號今天在接近委內瑞拉時是空船狀態。

根據委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）內部文件，貝拉一號曾在2021年為委內瑞拉向中國運輸石油。TankerTrackers.com也指出，它先前曾運輸過伊朗原油。

「紐約時報」引述不願具名的官員報導，美軍於昨天晚間接近貝拉一號，但船隻未服從登船受檢命令，並繼續航行。

美國海岸防衛隊20日扣押了「世紀號」（Centuries）油輪。根據TankerTrackers資料，這是一艘中國所有、懸掛巴拿馬國旗的油輪。

TankerTrackers表示，這艘船本月稍早在委內瑞拉一座港口裝載了180萬桶原油，之後於12月18日被護送出委內瑞拉的專屬經濟區。

法新社查證發現，「世紀號」並未出現在美國財政部的受制裁公司與個人名單上。（編譯：李佩珊）1141222