美國加勒比海集結軍力 委內瑞拉5600名新兵宣誓

（中央社卡拉卡斯6日綜合外電報導）美國正對產油國委內瑞拉擴大軍事壓力之際，委國軍方今天為5600名新兵舉行宣誓儀式。

美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署艦隊和全球最大的航空母艦；委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則加強徵兵以對。

根據官方數據顯示，委內瑞拉目前有20萬名兵力，以及20萬名警力。

委內瑞拉軍隊上校維爾契斯（Gabriel Alejandro Rendon Vilchez）今天在卡拉卡斯（ Caracas）最大軍事基地提烏納要塞（Fuerte Tiuna）舉行的儀式上表示：「我們絕不容許帝國勢力以任何理由入侵。」

法新社報導，自8月以來，美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署艦隊，並對至少22艘疑似運毒船發動致命攻擊，造成至少83人死亡。

華府指控馬杜洛領導集團「太陽幫」（Cartel of the Suns），並在11月24日將太陽幫列為恐怖組織。

馬杜洛表示，美方這些行動其實是為了推翻他的左翼政府，最終奪取委國豐富的石油資源。（編譯：紀錦玲）1141207