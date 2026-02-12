美國加大力到施壓在野？翁達瑞分析藍營今昔擋軍購「這1點」不同！

論壇中心／綜合報導

行政院提出的1.25兆軍購特別條例被藍白聯手擋下10次，至今仍未付委，總統賴清德11日呼籲，在新會期將國防特別預算、中央政府總預算當列為「最最最優先」法案，甚至提到21年前美國軍售8艘潛艦，卻遭國民黨杯葛69次導致流產的往事。對此，旅美教授翁達瑞在《頭家來開講》節目上分析國民黨兩次阻擋軍購的差別，更直言「這次美國不會算了」！

翁達瑞表示，21年前中國國力還沒有那麼強，那時候陳水扁總統執政，當時國民黨的杯葛，本質上是針對陳水扁，而不是在跟美國對抗，跟現在藍白擋軍購的本質不同，現在國民黨的杯葛是衝著美國來的，因為國民黨代表的就是中國的力量，有報導傳出中國希望國民黨絕對不能通過軍售案，21年前美國沒有真正覺得中國是在國際戰略上一個對手，所以當時台灣不買那就算了，但這20年來中國國力開始提升，美國開始把中國視為國際霸權的對手，這一次藍白想擋下軍購，「美國不會這樣就算了」！

