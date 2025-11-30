美國加州兒童生日派對傳槍響4死10傷 初步跡象顯示為鎖定目標事件

美國警方表示，北加州斯托克頓（Stockton）的一場家庭聚會29日晚間發生槍擊事件，共14人中彈，其中4人喪生，初步跡象顯示可能是鎖定目標事件。斯托克頓副市長李伊（Jason Lee）在社群平台臉書（Facebook）貼文指出，這起槍擊案發生在一場兒童生日派對上。

美國北加州斯托克頓（Stockton）的一場兒童生日派對家庭聚會29日晚發生槍擊事件，共14人中彈，其中4人喪生。警方在現場拉起封鎖線。（美聯社)

路透社報導，李伊說：「我正與團隊及公共安全人員保持聯繫，以了解事發經過，並將積極要求交代真相。」



警方表示，他們於當地時間晚間6時前不久接獲槍擊報案。聖約金郡（San Joaquin County）警長辦公室在社群平台X發文表示，目前可證實約有14人遭到槍擊，4名受害者確認身亡。此案仍在持續且積極的調查階段，相關資訊有限。初步跡象顯示這可能是鎖定目標的事件，調查人員正釐清各種可能性。 當局尚未公布任何有關槍手的資訊。

