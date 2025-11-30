美國加州生日派對傳出槍響！釀4死10傷 警研判可能為「針對性攻擊」

綜合外媒報導，美國加州城市史塔克頓（Stockton）當地時間週六晚間，一處宴會廳舉行家庭聚會時發生槍擊事件，造成4人死亡、至少10人受傷。

聖華金郡（San Joaquin County）警方表示，案發地點是一間宴會廳，當時正在舉行家庭聚會。當地警長辦公室表示，根據初步跡象研判，這起槍擊案可能是「有針對性的攻擊」。史塔克頓副市長Jason Lee則在臉書發文指出，事發時現場是一場兒童生日派對，傷者中包括成人與兒童。

部分傷者已被送往醫院救治，不過當局尚未公布更多受害者的詳細傷勢狀況以及槍手資訊。

