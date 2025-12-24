美國加強攔截與扣押海上油輪 委內瑞拉大使痛批這是史上最大勒索

美國總統川普對委內瑞拉總統尼古拉斯.馬杜羅採取長達4個月施壓行動。（圖片來源／Nicolás Maduro fb）

《路透社》與《美聯社》報導，由於美國總統川普向委內瑞拉總統馬杜羅施壓，委內瑞拉國會已經通過立法，將扣押油輪行為定為刑事犯罪。

委內瑞拉國會周二批准一項法案，該法案將一系列可能阻礙這個南美國家航行和貿易的活動定為刑事犯罪，例如扣押油輪。

這項法案在短短兩天內完成提出、辯論和批准，主要原因是美軍12月期間在國際水域攔截更多油輪，包括扣押兩艘載有委內瑞拉石油的油輪，本周又在追捕另一艘正駛向海岸的空船。

廣告 廣告

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）12月20日攔截載有約190萬桶委內瑞拉梅雷重油（Merey heavy crude）的巴拿馬籍油輪「世紀號」（Centuries），美軍追緝的另一艘油輪巴拿馬籍超大型原油船「凱利號」（Kelly）現已返回委內瑞拉海域。

扣押油輪，是美國總統川普對委內瑞拉總統尼古拉斯.馬杜羅（Nicolás Maduro Moros ）採取長達4個月施壓的最新行動。這些油輪是川普政府所稱的委內瑞拉用來規避美國經濟制裁的船隊的一部分。

由委內瑞拉執政黨控制的一院制國會周二既未公佈法案草案，也未公佈最終版本。但根據國會宣讀的內容，該法案規定，任何鼓吹、請求、支持、資助或參與針對與該南美國家開展業務的商業實體的「海盜行為、封鎖或其他國際非法行為」的人，將被處以罰款和最高20年的監禁。

周二（12月23日），委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）也在聯合國安理會緊急會議上譴責美軍扣押油輪的行為。他說，在國宣布封鎖往返委內瑞拉的受制裁油輪後，華盛頓正在對委內瑞拉進行史上「最大的勒索」。

委內瑞拉痛批美國扣押油輪是海盜行為

蒙卡達痛批這是國家海盜行為，並認為這些行動代表主權國家策劃的現代海上犯罪。他斷言，川普總統的政府正以武裝干預的明確威脅，試圖完全控制委內瑞拉的領土、石油儲備和礦產財富。

蒙卡達進一步指出，目前美軍的海上封鎖是蓄意的軍事行動，為了圍困委國，削弱其經濟和軍事能力，破壞社會凝聚力，以製造內部混亂，並透過製造脆弱狀態，來挑起外部武裝攻擊。

當天，俄羅斯和中國在聯合國安理會也嚴厲批評美國對委內瑞拉施加軍事和經濟壓力，指責華盛頓進行恐嚇和違反國際法，因為美方制裁和海上封鎖，導致美國和委內瑞拉的緊張局勢升級。

但是委內瑞拉反對派，包括諾貝爾和平獎得主瑪麗亞·科琳娜·馬查多，都對川普的委內瑞拉政策表示支持，包括扣押油輪。

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）早些時候強調，華盛頓將實施「最大限度」的制裁力量，以剝奪馬杜羅總統政府聲稱用於資助犯罪網路的資源。

委內瑞拉石油庫存持續增加

沃爾茲特別指出，石油收入與「太陽集團」、委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」有關，而美國已將這兩個組織認定為外國恐怖組織（FTO）。

美國總統川普多次指責委內瑞拉利用石油（這個南美國家的主要資源），來資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架」。

但是委內瑞拉堅稱華盛頓正試圖推翻其總統馬杜羅，以奪取委內瑞拉的石油儲備，這是世界上最大的石油儲備。

由於美國繼續對委內瑞拉推行「極限施壓」政策，兩國之間的緊張關係處於崩潰邊緣，而委內瑞拉尋求聯合國安理會的國際干預，以制止「國家支持的勒索行為」。

根據公司文件與航運數據顯示，由於美國扣押與委內瑞拉有關的船隻，委國石油庫存持續增加，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）已經開始將庫存原油與燃料裝上油輪。

(原始連結)





更多信傳媒報導

2026大選》悼北市隨機襲擊案 民進黨中執會暫停本週提名記者會 未來改不定期開會

陽明交大今年畢業生很潮 學位服由巴黎奧運設計師操刀 台大政大畢業生該羨慕嗎？

日本進行深海試採 力求稀土供應穩定 降低對中國依賴

