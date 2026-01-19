美國加速北極布局！砸錢訂購芬蘭破冰船 抗衡中俄「冰上擴張」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國對丹麥自治領土格陵蘭虎視眈眈，持續加強北極圈布局，讓這座鄰近北極圈的世界最大島一躍成為國際焦點。根據BBC報導，華府已經下令向芬蘭訂購破冰船，不難看出美國對於進入北極圈的決心。

美國對丹麥自治領土格陵蘭虎視眈眈，持續加強北極圈布局，華府已經下令向芬蘭訂購破冰船。（示意圖／Unsplash）

BBC指出，芬蘭是全球破冰船領域的龍頭，現役破冰船有八成由芬蘭設計、六成在芬蘭造船廠建造。芬蘭國有企業Artica指出，由於芬蘭是世界上唯一一個在冬季所有港口都可能結冰的國家，破冰船對芬蘭等同國家命脈，讓芬蘭港口保持開放，為貨船開路，也使其累積百年造船與破冰技術的優勢。

廣告 廣告

根據美國法律，美國所有的海軍和海岸巡防隊艦艇必須為國產，但川普基於安全理由，「豁免」芬蘭造的破冰船。根據白宮新聞稿，川普已在去年10月與芬蘭簽署備忘錄（MOU），從芬蘭訂購4艘破冰船供美國海岸巡防隊使用，另外7艘被稱為「北極國安巡防艦」（ASC）的艦艇將在美國建造，並採用芬蘭的設計和技術。

芬蘭勞馬海洋建設公司（RMC）上月29日已獲得2艘破冰船的建造合約，預計第一艘於2028年交付，另有4艘將在美國路易斯安那州建造。所有艦艇將採用芬蘭Aker Arctic的柴油電力驅動系統。據了解，美國此舉是為了追趕俄羅斯破冰船的數量。

目前俄羅斯擁有約40艘破冰船，其中8艘為核動力。中國也有5艘具極地作業能力的船隻，芬蘭認為其不符合嚴格標準，但明顯可見中國正在擴展船隊規模，且中國頻頻以「研究」名義將船隻駛入北極，當中甚至包含美國視為「專屬經濟區」的地方。而美國現役極地艦隊僅3艘運作，其中一艘為商船改裝，遠不足以應對日益增長的北極航道、油氣資源開發與地緣政治風險。

隨著氣候變遷使北極海冰減少，歐洲至亞洲的北方航道愈具可行性，區域戰略與經濟價值同步提升。專家指出，美國強化破冰艦隊不僅是實務需求，更是展示作為「北極國家」的戰略存在。

更多FTNN新聞網報導

反對就加關稅？川普誓言「一定得到」格陵蘭！歐洲加派兵力、美法院審關稅合法性

三方會談落幕 丹麥外長：三方存在「根本性的意見分歧」

格陵蘭稱「任何情況」都不接受美國接管 外長與丹麥外交大臣14日將赴白宮

