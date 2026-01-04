美國動委內瑞拉會害台灣？沈伯洋一句話打破「開綠燈說」

美國總統川普近日對委內瑞拉採取強硬行動，傳出美方出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並暫時接管當地政權，引發國際高度關注。對此，民進黨立委沈伯洋4日表示，有人憂心美國此舉形同「替中國大陸開綠燈」，實屬對共產黨侵略邏輯的誤解，並強調台灣的主權狀況「絕非委內瑞拉可以類比」。

沈伯洋今（4）日在臉書上撰文〈國際法不是自殺協定〉指出，他過去常說「憲法不是自殺協定」，同樣的道理也適用於國際法。國際法的基礎建立在互信與對等之上，然而當獨裁政權選擇性操弄規則，侵略、屠殺時視法律如無物，逃避責任時卻高舉主權大旗，若民主陣營在戰略上自我束縛，後果將不堪設想。他直言，國際法「不是獨裁者的防彈衣」。

沈伯洋進一步指出，諾貝爾經濟學獎得主提出的「自由的窄廊」概念，正是政治與經濟自由的核心精神。真正值得關心的，不是表面的毒品問題，而是委內瑞拉是否仍有機會恢復人民主權、走回自由的窄廊。他直言，馬杜洛沒收選舉、以暴力鎮壓異議，實質上早已剝奪委內瑞拉人民的主權，「毒品只是病徵，不是病因」。

他也坦言，過去曾批判新自由主義與軍政府合作，並不代表今日就應該眼睜睜看著人民被獨裁體制奴役；若曾讚揚反對派領袖馬查多，如今卻為被剝奪的主權辯護，立場本身就充滿矛盾。

針對外界擔憂美國行動恐讓中國大陸有樣學樣，沈伯洋直言，這是對共產黨的誤解。獨裁者發動侵略從來不需要藉口，就如同普丁入侵烏克蘭，也不是因為預見今日的委內瑞拉局勢。他強調，中國大陸對台灣的作為，本質是有計畫的「領土併吞」與「消滅民主」，與當前事件毫無可比性。

沈伯洋最後強調，台灣的主權狀況與委內瑞拉完全不同，所謂「你可以、我也可以」的說法，只是在替侵略行為尋找藉口。他直言，民主與獨裁終將正面對決，因為對雙方而言，這都是攸關生存的危機，「這是最好的時代，但也是最壞的時代」。

