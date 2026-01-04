美國動武逮委內瑞拉總統 引發國際法爭議
(本報綜合報導)美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，成為美國總統川普政府數月來向委國施壓的高潮，但也引發部分國際領袖譴責。路透社採訪數名法律專家探討美方此舉的合法性。
川普先前一直呼籲馬杜洛下台，並指控他支持被美方列為恐怖組織的毒梟集團，聲稱這些集團應該對死於非法使用毒品的美國民眾負責。自2025年9月以來，美軍已在加勒比海地區鎖定被美方懷疑為運毒船的委內瑞拉船隻，發動至少30場轟炸，這些行動造成逾100人喪命。數名法律專家表示，這些行動可能違反美國的法律以及國際法。
美國官方表示，司法部（Justice Department）曾尋求軍事協助以逮捕馬杜洛。而馬杜洛夫婦、馬杜洛的兒子、兩名政治領袖及一名被指控為國際幫派的領袖，已被紐約大陪審團起訴，罪名涉及恐怖主義、毒品及武器相關。
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體表示，「這些被告很快就會在美國境內的美國法院，面臨美國司法的全面懲罰。」然而，川普（Donald Trump）在記者會則譴責委內瑞拉「竊取」美國石油利益，並宣稱華府會奪回這些資源，並計劃「治理」委內瑞拉一段時間，但未進一步說明具體細節。
國際法專家表示，川普政府同時描述這次行動為「特定的執法任務」以及「美國可能長期控制委內瑞拉的前奏」，混淆法律問題。憲法法律專家保羅（Jeremy Paul）指出，「你不能說這是執法行動，然後又說我們現在需要治理這個國家。這完全不合理。」
川普的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）去年曾說若川普要批准在委內瑞拉採取「一些地面活動」，他需要獲得國會同意。不過，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）說明，在3日的行動之前，國會並未被知會。
而國際法禁止在國際關係中使用武力，僅有少數例外，例如獲得聯合國安全理事會（聯合國安理會）授權或自衛行動。法律專家認為，走私毒品與幫派暴力屬於刑事犯罪，但並不符合發動合法軍事回應的國際武裝衝突標準。
美國哥倫比亞大學（Columbia University）國際安全法專家華克斯曼（Matthew Waxman）分析，「單靠刑事起訴並不能授權動武以推翻外國政府，政府接下來可能會以自衛理論為依據。」
