美國務卿年終記者會！ 盧比歐：我對中國不錯

美國國務卿盧比歐在年終記者會，歷時兩個多小時，盧比歐堅定捍衛川普的外交政策，對近期國際情勢，盧比歐謹慎樂觀的表示，泰國柬埔寨應該下星期一會有好結果，烏俄和平協議能不能達成是烏克蘭和俄羅斯自己的意願，而美中關係他則說自己對中國不錯。

盧比歐在這場長達兩個多小時的記者會上表示，他對中國的態度「很不錯」，並認為美中關係有「不錯的進展」。他特別提到日本是美國非常親近的盟友，並指出區域內的緊張關係本來就存在，這些都是該地區需要平衡的動態因素之一。盧比歐承認中國是且將持續是一個富強的國家，同時是地緣政治中的重要因素，因此美國必須與中國維持關係並進行交流。

在記者會上，盧比歐堅定捍衛了川普的「美國優先」政策，並明確表示自己的工作是執行總統的外交政策。他說道，當他擔任參議員時，代表的是佛羅里達州，而現在作為川普的國務卿，他的工作就是執行總統的外交政策。關於國際衝突，盧比歐表示美國無法強迫烏克蘭或俄羅斯達成協議，雙方必須自己願意達成共識。

針對烏俄衝突和加薩局勢，盧比歐將參加在邁阿密舉行的烏俄終戰會談。他表示川普政府尚不清楚俄羅斯總統普欽的真正意圖是想達成協議，還是想完全控制烏克蘭。至於加薩和平進程，盧比歐認為下一步應該是成立和平管理委員會，並確保由技術官僚團隊協助治理加薩地區。

