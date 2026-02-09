美國務卿盧比歐聲明 要求中共給予黎智英人道保釋

美國國務卿盧比歐訪問厄瓜多，9月4日與厄國外長索莫菲爾德在基多市召開聯合記者會。路透社



已成為北京中共政權橡皮圖章的香港司法體制，週一（9日）對創辦壹傳媒的大亨、自由民主人士黎智英判處20年重刑。年事已高的黎智英可能無法活著走出監獄。對此，持續關注此案的美國國務卿盧比歐週一發表聲明，呼籲中共給予黎智英「人道保釋」。

黎智英遭政治重判，以及美方呼籲讓黎智英保釋，可能是美國統川普今年4月訪問中國、進行「川習會」的前哨戰。外界一般預料，尋求北京釋放黎智英將是川習會籌畫時美中商討主要的議題之一。

廣告 廣告

盧比歐週一聲明說：「黎智英的判刑結果是不公正的悲劇性結局。美方敦促有關當局讓他獲得人道保釋（humanitarian parole）。」

黎智英於週一被判處20年監禁，為這宗香港規模最大的國家安全案件劃下句點。此案引發全球高度關注，各界紛紛對北京在該前英國殖民地壓制自由的行為表示憂慮。

更多太報報導

黎智英「恐在獄中殉道而終」 重判20年各方反應一次看

黎智英遭重判20年「形同死刑」 WSJ：示警台灣被中共統治下場

黎智英遭判20年創香港國安法紀錄 國際關注恐與劉曉波齊名