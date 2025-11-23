美國務卿私下認了！魯比歐：28點計畫是「俄方願望清單」非美主意
美聯社報導，美國川普政府提出28點俄烏停戰計畫，就連自家議員都不挺。部分參議員則稱，國務卿魯比歐表示，這份計畫是俄羅斯的「願望清單」，而非真正的美國方案。
這份羅列28點條款的停戰計畫迎合多項俄羅斯要求，包括主張基輔割地、限軍和保證不入北約。俄羅斯總統普亭21日深夜對提案表示樂見其成，稱如果美國能讓烏克蘭及其歐洲盟友同意，則「可構成最終和平協議的基礎」。
緬因州無黨籍參議員金恩（Angus King）22日出席哈利法克斯國際安全論壇，將這份提案比作1938年英國首相張伯倫與希特勒簽訂的《慕尼黑協定》，直言這是獎勵莫斯科的侵略行為。
但金恩與民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）之後表示，他們與其他參議員在論壇中已與魯比歐談過，金恩稱，魯比歐告訴他們這份計畫「並非政府的方案」，而是「俄羅斯人的願望清單」。
夏亨稱，是魯比歐主動聯繫她以及南達科他州共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）
「政府並未負責目前這份版本的發布，」朗茲說，「他們希望把它當作一個起點」。他補充，「這份文件看起來就像一開始是用俄文寫成的」。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
寒冬曙光乍現！年底前必將迎來好消息的四大生肖
越接近年底，能量逐漸由外放轉為沉澱，許多人正在面對財務、工作、人際或家庭上的壓力，但冬天越冷，越能襯托光亮的可貴。塔羅牌老師艾菲爾撰文《寒冬曙光乍現！年底前必將迎來【好消息】的四大生肖》指出，近期星象推動著「慢慢改善」與「悄悄回溫」的能量，尤其土星的穩定力量與月相的調整節奏，都在提醒我們：苦撐並非白費，一些被延宕、被誤會、被壓抑的好事，正默默靠近。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
治安亮紅燈！芝加哥接連2起槍擊案 1青少年中彈亡另8人受傷
美國芝加哥市中心當地時間21日晚間發生兩起槍擊事件，造成一名青少年死亡，另有8人受傷。據芝加哥警方表示，這些槍擊事件發生在千禧公園舉行年度聖誕樹點燈儀式的幾小時後，當時有數千名民眾在場。中天新聞網 ・ 2 小時前
麥當勞奶昔回歸！營養師示警「當心熱量炸彈」 在美國反成賣點
麥當勞經典奶昔睽違9年回歸，在全台僅12間門市有販售，許多忠實的奶昔愛好者，不惜花上幾小時上門搶購。營養師品瑄也在臉書分享，自己花了三小時才排到，不過她也提醒大家，一杯小小的奶昔可是熱量炸彈！聯合新聞網 ・ 2 小時前
男子手受傷的抱扭動嬰兒無法照X光 暖醫當「替身爸爸」解決難題
一名男子手受傷日前到台中清水安程骨科診所回診，他抱著扭動的嬰兒無法照X光，醫師嚴可倫接手抱嬰兒，並帶嬰兒隔窗看嬰兒父親，...聯合新聞網 ・ 2 小時前
暗酸？賴清德致敬黃百韜喊「緬懷國軍而非共諜」 鄭麗文：停止政黨惡鬥
總統賴清德昨日發文致敬黃百韜將軍殉國紀念日，更提到「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為是在暗批國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23日）表示，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，賴清德身為中華民國的領導人、總統，應當時刻團結全體中華民國國民，不要再持續在內部製造敵人與裂痕。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
COP30直擊／哥倫比亞突襲反對、主席脫稿談化石燃料 峰會延一天終落幕
聯合國氣候變化綱要公約締約方第30次會議（COP30）延會談判，在巴西時間22日下午展開全體大會，迅速通過一連串協定文本...聯合新聞網 ・ 2 小時前
貓狗餵食憑感覺倒飼料？ 獸醫：台毛孩逾半數肥胖
毛孩餵食到底要怎麼一控制份量？每日吃多少、營養到底夠不夠？光點犬貓專科醫院院長林筱瑞表示，不少飼主習慣憑感覺餵食，忽略了...聯合新聞網 ・ 2 小時前
中國抵制日本延燒！他曝一現象 網喊：希望禁止全世界
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，繼發布旅遊警示後，中國政府暫停辦理日本水產品進口手續。總統賴清德近日在社群平台發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，引發廣大討論；PTT創世神杜奕瑾說，現在中國禁什麼，台灣反著做就對了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現
（中央社記者楊淑閔台北23日電）建園111週年，台北市立動物園今天舉辦「公益生態Zoo跑」活動，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體現野性再現概念，部分報名費用也將用於執行保育計畫。中央社 ・ 2 小時前
大陸抵制赴日 每周減逾70航班
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國官方抵制赴日旅遊，中國民用航空網廿一日發文指出，中國航司大面積調整日本航線。目前...聯合新聞網 ・ 2 小時前
被沈慶京波及？沈春池基金會文馨獎遭撤 翟本喬提法條打臉文化部：為何略過這幾字
沈春池文教基金會原獲文化部第17屆文馨獎，18日收到文化部發文表示，基金會董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，依規定再次召開會議討論，決議撤銷基金會文馨獎獲獎資格。民眾黨國家治理學院主任翟本喬在臉書發文提出法條質疑，文化部略過「性別平等、勞工相關法令或其他」這幾個字，擴大定義，那這樣獎勵要點那條是不是要改成「違反任何法令」？翟本喬表示，文化部取消了沈春池文......風傳媒 ・ 2 小時前
天公爐前引爆炸彈「臟器外露」…翁背景曝「會自製簡易炸藥」
基隆市調和街宮廟萬安堂今天上午8時許發生一起爆炸事件，一名湯姓老翁（88歲）因離得非常近，直接被衝擊、臟器外露，倒在廟門前；救護人員到場後，連忙將人送醫搶救。經警方調查，意外發現這起爆炸事件就是湯翁所引起的，由於他先前曾當過漁民，會自製簡易炸藥，不過動機仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
上市5年了還在缺遊戲？PS5遭投票公認「索尼史上最糟主機」，比PS3還慘
索尼 PlayStation 5 自 2020 年問世至今，正式邁入了第五個年頭。作為索尼推出的第五代家用主機，PS5 原本背負著引領次世代的重任，然而隨著生命週期過半，越來越多玩家開始質疑這台主機的表現。尤其是在扣除了與 PS4 跨平台的舊世代作品後，真正屬於 PS5 的第一方獨佔大作依然屈指可數。這股不滿情緒在國外論壇爆發，在一項熱門投票中，PS5 竟然被玩家公認是「索尼史上最糟糕的主機」，引發了社群間激烈的辯論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
婦人凌晨駕車外出疑未讓直行車 撞翻計程車乘客受傷
新北市新莊今天凌晨驚傳翻車交通事故，劉姓老翁駕駛計程車途經中平路，遭遇一輛從巷口衝出左轉、薛姓婦人駕駛的白色賓士車，計程車雖閃躲，仍遭薛女駕車撞上車尾翻覆，造成駕駛劉翁及乘客陳男受困車內，造成陳男受傷，警方到場對肇事薛女，劉姓駕駛酒測，沒有酒精反應，車上也沒有違禁品，車禍肇因仍待調查釐清。自由時報 ・ 2 小時前
COP30直擊／峰會協定近定案仍未提「化石燃料」 歐盟被迫讓步很失望
巴西時間22日，聯合國第30屆氣候峰會（COP30）延會繼續談判，稍早大會主席團公布最新版本的協定，當中隻字未提攸關全球...聯合新聞網 ・ 2 小時前
反共前線「馬祖」 軍事建設密度世界第一
專題組／報導馬祖和金門是台灣的反共前線，馬祖更是全國最晚開放的觀光地，直到1994年才開放民航機起降，讓台灣與馬祖兩地人民得以相互交流往來。其實，地處邊陲的馬祖原以漁業為主，直到國民黨政府撤退來台，緊鄰福州的馬祖頓時成為反共前線，軍方在馬祖29平方公里的土地上，開挖兩百多條坑道、超過四百個碉堡，軍事建設密度高達世界第一。對此，金門大學國際暨大陸事務系副教授劉名峰表示，馬祖在短時間內投入非常龐大的人力，「是軍事歷史上，很難看到的軍事構工」，也說明了當時的軍事態勢十分緊張。本週《台灣演義》推出〈反共保壘 馬祖史〉，帶您走進前線島嶼的戰地日常。週日晚間7點55分，敬請鎖定民視新聞台53頻道。民視 ・ 2 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前