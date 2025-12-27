美國務卿致電宏都拉斯總統當選人 讚揚支持美國戰略目標

美國國務院26日表示，國務卿盧比歐(Marco Rubio)致電給宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)恭賀他勝選，並讚揚他對美國戰略目標的支持。

美國總統川普(Donald Trump)支持的保守派商人阿斯夫拉，24日被宣布贏得宏達拉斯總統大選，這場選舉因為開票延誤與舞弊指控而蒙上了陰影。

川普對阿斯夫拉的支持，加劇了人們對這場選舉受到美國干預的指控。

美國國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)在聲明中表示，盧比歐致電阿斯夫拉「恭賀他取得了徹底的選舉勝利」。

聲明指出：「國務卿盧比歐讚揚總統當選人阿斯夫拉支持美國戰略目標，包含促進我們的雙邊和區域安全合作，以及加強兩國之間的經濟連結。」

聲明補充說：「兩位領袖表達了他們願意深化合作，並強化美宏夥伴關係。」

阿斯夫拉的新任期將從明年1月27日展開。

11月30日的選舉經歷了長期間的計票後，官方數據顯示，阿斯夫拉贏得了40.1%的選票，以些微差距擊敗了另一位右翼候選人納斯拉亞(Salvador Nasralla)，納斯拉亞的得票率為39.5%。

在投票前，川普表態支持阿斯夫拉，並表示他們可以合作對抗毒品共產主義分子，隨後警告如果阿斯夫拉的些微優勢在計票過程中被推翻，將「付出慘痛代價」。

川普經常質疑他不喜歡的選舉結果的公正性，包含他在2020年敗給前總統拜登( Joe Biden)的選舉結果。

在宏都拉斯大選前夕，川普出人意料之外地赦免了宏都拉斯前總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)，他與阿斯夫拉屬於同一黨，因為涉嫌走私毒品正在美國服45年刑期。

這項赦免被廣泛認為與川普在拉丁美洲打擊疑似毒品走私的行動相互矛盾。