美國務卿談台海局勢 稱習視對台行動為歷史使命

農曆春節前夕，總統賴清德前往花蓮勗勉空軍792旅第613營，視導部署的天弓三型防空飛彈，並特別進入控制中樞戰術中心車了解防空效能。畢竟共軍持續武嚇，29日再執行「聯合戰備警巡」，派出26架次共機、6艘次共艦及1艘公務船擾台。

美方準官員也示警，美國正面臨來自中國全方位的威脅，因此已和日本、菲律賓、台灣等印太夥伴合作，共同對抗網路攻擊。

美軍印太司令部副司令魯德表示，「我們每天都在進行相關合作，當然還有進一步擴大的空間，但我們和盟友與夥伴已有一套非常周密的策略和行動計畫。」

現任美軍印太司令部副司令魯德獲川普提名，即將出掌美國國家安全局及網路司令部。魯德表示，自己在印太戰區經驗豐富，對中國挑戰有深刻理解。

同時中共中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立日前落馬，讓國際媒體高度關注，更在中國國防部例行記者會上連番追問。

中國國防部發言人蔣斌說明，「堅決查處張又俠、劉振立，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果。」

陸委會副主委梁文傑回應，「那到目前為止我看到的是兩個極端，一派學者是說這提高了中共攻台的可能性，一派說這反而讓中共不太可能在短期之內攻台，政府的立場就是料敵從寬。」

美國國務卿盧比歐認為，「台灣問題是習近平的歷史使命，他已經表明這是他想要完成的事情，所以不會因為世界上發生的其他事件而改變。」

美國國務卿盧比歐則指出，外界猜測美國突襲委內瑞拉後會影響中共對台行動，這並不正確，分析習近平將台灣視為歷史使命，不會因其他事件而改變。

