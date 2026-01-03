美國務卿：打擊委內瑞拉告一段落 馬杜洛將在美國受審

美國今天(3日)稍早對委內瑞拉發動多起空襲，同時抓捕委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)夫婦並將他們押解出境。美國共和黨籍參議員李伊(Mike Lee)隨後轉述國務卿盧比歐(Marco Rubio)的說法指出，美國針對委內瑞拉境內的打擊行動已告一段落，接下來馬杜洛將轉往美國接受審判。

美聯社報導，李伊在X平台上發文表示，盧比歐向他大致交代了這起攻擊行動，並稱馬杜洛既已遭到拘捕，美軍不會再對委國境內發動進一步攻擊。

廣告 廣告

盧比歐也告訴李伊，馬杜洛「已被美方人員逮捕，將在美國接受刑事審判」。

美國紐約南區聯邦地區法院檢察官於2020年以涉及「毒品恐怖主義」(Narco-terrorism)為由，對馬杜洛提起訴訟；美國司法部當時也指控馬杜洛把委內瑞拉變成為販毒者和恐怖組織服務的犯罪集團，並從中竊取了數十億美元的財富。