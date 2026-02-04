美國務院促嚴格審查 輝達H200晶片銷中卡關

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普近兩個月前批准出口，但輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片的計畫仍在等待華府最終批准，因為美國政府必須先進行國家安全審查，才會向中國客戶核發許可證。

同時，知情人士向英國「金融時報」（Financial Times）透露，在還不清楚是否能獲得許可證，以及許可證會附加哪些條件之前，中國客戶也尚未向AI晶片大廠輝達下訂H200晶片。

去年12月，輝達執行長黃仁勳與川普達成一項突破性協議，讓外界看好輝達有望迅速重返中國市場。黃仁勳曾表示，中國市場規模每年可能高達500億美元。

廣告 廣告

輝達已指示供應鏈增加H200晶片產量，預期中國客戶將有「非常高」的需求。

然而，這項協議的實施陷入停滯。隨著華府與北京遲遲未批准銷售，一些供應商已暫停生產H200關鍵零件。

川普同意允許輝達向中國出口H200晶片時，也指示政府團隊進行國家安全審查，確保出口許可證附帶適當條件。

今年1月，美國商務部發布一項規定，放寬H200對中出口的限制，但要求美國國務院、戰爭部與能源部審查任何許可證。

一名知情人士說，商務部已完成分析。但多名了解跨部門討論內容的人士表示，國務院正在推動更嚴格的限制措施，讓中國更難以危害美國國家安全的方式來使用H200晶片。

一名消息人士說，國務院的立場令輝達備感挫折。這名知情人士說：「國務院讓整個過程舉步維艱。」

去年12月達成的美國協議也適用於輝達競爭對手超微公司（AMD），允許美國從銷售額中收取25%的分潤，同時對許可證的審批訂下嚴格標準。

這些規定包括：半數出貨量必須供應美國客戶、必須由設於美國的第3方測試實驗室進行強制性審查，以及要求回報晶片的最終用途。

除了這些初步限制外，知情人士說，還有許多因素必須納入考量，包括中國公司能否向輝達保證，晶片不會用於有利於中國軍方。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）中國與新興科技資深研究員麥蓋爾（Chris McGuire）說：「國務院對中國企業是否以及如何使用這些晶片來支援中國國防與情報部門方面擁有深厚的專業知識。」

麥蓋爾曾任國務院資深出口管制專家。他說：「如果國務院對核發許可證帶來的國家安全影響提出疑慮，這代表這些許可證確實存在重大風險。無視這些疑慮是不負責任的。」

一名熟悉國務院立場的消息人士說，這個程序比一般的許可證評估還要複雜得多，因為川普採取新的做法，先同意頒發許可證，再要求團隊制定條件。（編譯：張曉雯）1150204