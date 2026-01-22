美國務院副助卿孔如璞來台參與...政府聯手美日澳加英等駐台機構辦GCTF研習營：專注海底電纜、通訊系統韌性、衛星通訊功能

外交部、交通部與數發部聯手美、日、澳、加和英國等駐台機構，今（21日）至23日在台北舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）強化通訊基礎設施韌性」國際研習營。對此，美國在台協會（AIT）說明，討論重點將包括海底電纜防護與修復、地面與高空通訊系統韌性，以及衛星通訊在危機情境中的關鍵功能。

據外交部指出，本次活動邀請共26國，有197名的政府官員、專家學者及產業代表與會，就政策趨勢與政府治理、民間部門角色、國際合作、法規制度等面向進行討論，也彼此分享關鍵通訊基礎設施的實務挑戰。

AIT說明，研習營的講者包括交通部長陳世凱、數位發展部次長葉寧、美國國務院副助卿孔如璞、日本台灣交流協會代表片山和之，也邀請到日本電信電話公司副社長執行董事暨事業開發室長柳瀬唯夫發表專題演講。



AIT指出，在場專家的討論重點將包括海底電纜防護與修復、地面與高空通訊系統韌性，以及衛星通訊在危機情境中的關鍵功能；與會者亦將參訪台灣太空中心及宜蘭頭城海纜登陸站，實地瞭解台灣為強化通訊與數位基礎設施韌性，所採取的措施與實務經驗。

(圖片來源：外交部)

