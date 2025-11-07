美國務院力挺台灣平等參與APEC 外交部感謝堅定支持

（中央社記者吳書緯台北7日電）外交部今天表示，誠摯感謝美國國務院及聯邦眾議院外交委員會共和黨團力挺台灣平等參與2026年在中國舉辦的「亞太經濟合作」會議（APEC）及活動，部長林佳龍強調，台灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利。

外交部今天發布新聞稿指出，針對中國外交部嚴重不當地以所謂「一中原則」及地區經濟體資格做為台灣參與「亞太經濟合作」會議（APEC）的政治前提，美國國務院及聯邦眾議院外交委員會共和黨團分別公開嚴正駁斥，並力挺台灣平等參與，外交部表達誠摯感謝。

外交部說明，美國國務院回應媒體詢問時表示，美國堅持包括台灣在內所有APEC經濟體依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與，中國爭取主辦2026年APEC時，也曾對此做出承諾。美國聯邦眾議院外交委員會共和黨黨團則在X平台貼文指出，儘管中國曾承諾台灣平等參與，如今卻提高台灣參與2026年APEC的門檻，再度顯示北京脅迫及魯莽本質。

外交部指出，林佳龍誠摯感謝美國行政及立法部門對台灣平等參與APEC的堅定支持，並強調台灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利；中國若擅自對台灣代表赴中出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞中方去年在利馬年會期間所做承諾。中華民國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家，共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。（編輯：張若瑤）1141107