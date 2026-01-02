美國務院回應中國軍演 重申反對武力改變現狀

我國駐美代表俞大㵢向國旗致意，華府僑民升旗迎接新年，但年關前，台灣面臨中國軍事恫嚇，美國在元旦這天正式回應。

美國國務院1日聲明，中國對台灣及該地區其他國家的軍事行動與措詞，不必要地加劇局勢緊張。聲明中，華府強烈要求北京克制，停止對台軍事施壓，並推進有意義的對話。美方也重申支持台海和平穩定，反對透過武力或強迫手段片面改變現狀。

駐美代表俞大㵢表示，「事實驗證了為什麼我們需要買這些東西（軍購），因為挑釁者不是我們，派軍艦跟飛機繞台的是他們（中國）。面對這種攻勢跟威脅的時候，自我防衛是理所當然的。」

強調軍購不是挑釁，而是自我防衛。元旦在華府地區的這場升旗典禮，中華民國國旗與美國國旗並肩高掛，但美國總統川普3天前一句「不擔心中國軍演」，引發僑民聯想。

在中國宣布軍演結束隔天，有300多名台灣僑民聚集在美國華府，慶祝中華民國開國紀念日，而對於當前的美中台三方局勢，他們又是怎麼看？

美國僑民宋小姐認為，「因為川普是想要跟習近平見面，所以他兩手政策、兩手策略。」

美國僑民周先生說：「我覺得川普這樣講，雖然對我們（台灣）稍微比較沒有那麼有利，但是我覺得整體來講，他是為了世界和平去著想。」

美國僑民戴先生則表示，「川普回應是稍微淡一點，但是已經起碼有這個回應了，算是不錯了。」

僑民認為，川普想低調處理，避免與中國衝突。俞大㵢則表示，美方「該說的都已經說了」，具體幫助台灣自我防衛的行動並未改變。

俞大㵢回應，「不但是在講什麼，其實在做什麼也很重要，昨天（12/31）晚上又增加了一筆，美國通知一家廠商有關於要賣給台灣的一些裝備等等。」

五角大廈12月31日公告，洛克希德馬丁公司獲得總價上限3億多美元的對台軍售合約，內容是55具F-16V戰機的「紅外線搜索追蹤IRST」莢艙。中國想以軍演反制美國對台軍售，但華府對台軍售的腳步並未出現變化。

