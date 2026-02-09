美國務院打臉黃國昌、蕭旭岑！他曝谷立言「超狂資歷」嗆藍白無知

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌日前稱，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）介入台灣內政太深；國民黨副主席蕭旭岑受訪時也稱，谷立言職級只比科長大一點，不過相關言論遭美國國務院打臉。政治工作者周軒今（9）日細數谷立言的資歷，狠酸黃國昌、蕭旭岑無知。

美國務院：谷立言充分代表美國政府

美國國務院一名發言人在8日晚間向《中央社》表示，根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

周軒發文說，美國國務院的聲明等同打臉黃國昌、蕭旭岑，很多人不知道，谷立言的資歷、對亞洲的了解，可能比很多台灣人都深入。

周軒提到，谷立言畢業於美國馬里蘭大學政府與政治系及日文系，拿的是國際安全與經濟政策的公共管理碩士學位，曾任駐日本與駐菲律賓大使館政治事務官員，以及駐日本大使館軍政事務組組長、美國在台協會政治組副組長。

周軒指出，谷立言是第一個參加日本外務省舉辦「貝克－加藤國際交流計畫」的美國外交官，這項計畫是要增進美國日本外交官對彼此的了解，也曾於賓州美國陸軍戰爭學院擔任國務院顧問兼教授。2011年，谷立言擔任美國駐沖繩總領事，到了2014年9月，谷立言派駐美國駐成都總領事，一直到2017年。

周軒續指，谷立言甚至曾經到過拉薩，看過汶川大地震後的災區綿陽。谷立言還擔任國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任期間，被遴選為亞太經濟合作會議（APEC）的經濟委員會主席。

周軒批黃國昌、蕭旭岑：無知

周軒也說，事實上，谷立言是台灣女婿，曾透露妻子是台北人，也相當熱愛台灣美食。後來在酈英傑擔任AIT處長時，谷立言就是酈英傑的副手，後來被調派到日本擔任美國駐日本代理大使。

周軒強調，整體看來，谷立言不僅是第一島鏈的專家，甚至可以說是台灣通、日本通、中國通。「沒想到美國國務院還要為了台灣黃國昌跟蕭旭岑兩位無知政治人物的發言做出回應，想來也是相當困擾」。

