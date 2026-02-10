美國務院打臉「科長說」 蕭旭岑強調沒不敬、「講了該講的話」

國民黨副主席蕭旭岑(左)與智庫副董事長李鴻源今召開記者會，說明國共兩黨智庫論壇成果。(記廖振輝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕美方關切我國國會遲未通過國防特別條例草案，美國在台協會(AIT)處長谷立言表態支持我方1.25兆元軍購並稱「自由不是免費」，國民黨副主席蕭旭岑卻稱谷立言只比科長大一點，「台灣卻被比司長小的官員要求東要求西」，引發議論；對此，美國務院表示，AIT處長是國務卿在台代表，谷立言充分代表美國政府，被視為打臉蕭的「科長說」。蕭旭岑今回應，很好，「我講了應該講的話，我沒有不敬之意」。

美國務院，AIT處長是國務卿在台代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

蕭旭岑表示，很好，因為他昨天講了，他對谷立言處長沒有不敬之意，而且昨天他在日本天皇酒會遇到了AIT的朋友們也聊得很好，也和谷立言處長致意，他們也很感謝他，因為他有公開講谷立言處長很辛苦，因為AIT的理事主席一直沒有派，谷立言一個人肩負了許多的重任，他也感謝谷立言為台美關係的付出。

蕭旭岑強調，他的重點主要是在於傳達台灣人的心聲，不管我們與美國再好，我們有我們的立場，要為民守護荷包，要有合理的軍購，一味的去接受，他覺得也不是符合台灣人的利益，「我講了應該講的話，我沒有不敬之意」。

