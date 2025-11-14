美國務院批准對台百億軍售 供F-16等戰機零件與維修

美國政府結束關門狀態後，美國國務院批准最新一波對台軍售，為總額3.3億美元、約新台幣102億的「非標準航材零附件」，可提供F-16、C30運輸機以及IDF戰機零件、維修等相關服務，更是美國總統川普回歸白宮後的首次對台軍售。

國防部副發言人喬福駿說，「軍售可望在1個月後正式生效，除了有助於維持我空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性、提升應處中共灰色地帶襲擾的能力。」

總統府與外交部都表達感謝，指出這是美方延續對台軍售常態化政策，並落實提升台灣防衛能力與韌性。

不過同樣是向美方採購，有「地表最強」稱號的M1A2T戰車，10月底才正式成軍，但民進黨立委王定宇率隊考察後卻揭露，國軍沒有一併購買美軍的「戰場管理系統BMS」，擔憂影響M1A2T的現代化戰力。

民進黨立委王定宇表示，「沒有戰場管理系統去執行現代化的C2指管，我們的訓練科目沒有這一塊，還在用聲音（無線電語音）去指揮，我覺得我們陸軍應該趕快補強我們的現代化的BMS。」

傳出未籌獲原因，在於美方不願出售。而軍方人士說明，考量到我國兵種協同與聯合作戰問題，原本就沒有規劃採購美軍的BMS，未來將依國軍自身的防衛兵力，建立專屬的數位化指揮管制體系。

國防院中共政軍與作戰所副研究員舒孝煌說，「我們這裝備跟美軍，畢竟不完全相符，可能有些其他的東西像例如說 ，我們現在也在建置我們自己的無人機，系統要納入國軍要建置這套指管系統，我覺得他其實都要快，而且要考慮到他能夠無縫整合。」

軍事專家指出，美軍、共軍都有自己一套指管系統，而國軍若要自行建置，除了進度必須加快，也要確保沒有相容性問題，以順利與國軍地面作戰指管整合。