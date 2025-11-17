美國務院批陸通緝沈伯洋「威脅言論自由」 方恩格：很為難

民進黨立委沈伯洋被大陸以「分裂國家罪」為由，發布全球通緝，引發外界熱議，美國國務院發言人也批評，大陸的作為威脅言論自由。對此，國際政治觀察家、律師方恩格認為，這件事情很為難美國，美國雖然知道大陸抓不到沈伯洋，但也不能直接說「沈伯洋不會被抓」、要台灣不要擔心。

綜合媒體報導，對於大陸通緝沈伯洋，美國國務院表示，美國對相關報導深表關切，大陸的作為威脅言論自由，並逐步破壞數十年來支撐兩岸現狀的各項規範。

「這件事情很為難美國」，方恩格今（17）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，按照所有引渡條約規定，被引渡者的罪名必須在其所在地也成立，才能進行引渡，此外，政治事件涉及言論自由，A國家不會幫B國家抓人。他直言，美國雖然知道大陸抓不到沈，但也不能直接說「沈伯洋不會被抓」、要台灣不要擔心，所以還是要稍微批評大陸。

節目主持人林佩潔詢問，美國國務院「只是稍微輕輕的講了一下」？方恩格回應「算是」，美國對此事沒有非常積極，尤其現在美國總統川普希望中美貿易關係有進展，所以在他看來，美國說話只是稍微批評、沒那麼直白。

