美國務院挺臺平等參與明年APEC 外交部表達感謝

記者郭曉蓓／臺北報導

明年APEC峰會將於中國大陸深圳舉辦，中共「外交部」近日宣稱，臺灣與會的「政治前提」是在「一個中國原則」下作為「地區經濟體」參與APEC；美國國務院及聯邦眾議院外交委員會共和黨團分別公開嚴正駁斥，並力挺臺灣平等參與，外交部今（7）日表達誠摯感謝。

外交部說，美國國務院回應媒體詢問時表示，美國堅持包括臺灣在內所有APEC經濟體依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與，中共爭取主辦2026 年APEC時，也曾對此做出承諾。美國聯邦眾議院外交委員會共和黨黨團則在X平台貼文指出，儘管中共曾承諾臺灣平等參與，如今卻提高臺灣參與2026年APEC的門檻，再度顯示北京脅迫及魯莽本質。

外交部長林佳龍誠摯感謝美國行政及立法部門對臺灣平等參與APEC的堅定支持，並強調臺灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利；中共擅自對臺灣赴「中」出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞其去年在利馬年會期間所做承諾。我國絕對不接受中共矮化及排除臺灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。