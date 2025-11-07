美國務院支持台灣平等參與APEC 外交部表達感謝：絕不接受中國矮化

台北市 / 武廷融 綜合報導

2025年在南韓舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會日前落幕，2026年APEC將於中國廣東深圳舉行，台灣能否參與引發各界關注。美國國務院則表態支持台灣完整且平等的參與，而我國外交部今(7)日回應，感謝美國行政及立法部門對台灣平等參與APEC的堅定支持，我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖。

2026APEC峰會將在中國舉行，中國外交部發言人毛寧日前表示「台灣參與APEC活動必須遵守一中原則」。美國國務院APEC資深官員梅斯回應，APEC的一個重要特徵是台灣是完整且平等的參與者與夥伴，而美國支持這一點。而美方將與台灣持續討論，以確保台灣能以完整且平等的方式參與APEC。

對此，外交部今日表示，針對中國外交部嚴重不當以在所謂「一中原則」下及地區經濟體資格作為台灣參與APEC的政治前提，美國國務院及聯邦眾議院外交委員會共和黨團分別公開嚴正駁斥，並力挺台灣平等參與，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，美國堅持包括台灣在內所有APEC經濟體依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與，中國爭取主辦2026 年APEC時，也曾對此做出承諾。美國聯邦眾議院外交委員會共和黨黨團則在X平台貼文指出，儘管中國曾承諾台灣平等參與，如今卻提高台灣參與2026年APEC的門檻，再度顯示北京脅迫及魯莽本質。

外交部長林佳龍誠也感謝美國行政及立法部門對台灣平等參與APEC的堅定支持，並強調台灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利；中國擅自對台灣赴中出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞中方2024年在利馬年會期間所做承諾。我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。

